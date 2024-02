0 statt 20 Euro: Bei GOG gibt's für kurze Zeit richtig finsteren Survival-Horror geschenkt

Das düstere Horrorspiel The Beast Inside ist in den späten 1970er-Jahren der USA angesiedelt.

Aktuell lehrt euch GOG im besten Sinne das Fürchten: Denn für kurze Zeit könnt ihr euch ein richtig finsteres Survival-Horror-Spiel kostenlos sichern. Mit 83 Prozent positiven Bewertungen auf Steam ist es außerdem nicht nur für Genre-Fans einen Blick wert. Alle wichtigen Infos zum Spiel und zum Angebot findet ihr in diesem Artikel.

Horror im Eigenheim

Die Rede ist von dem 2019 erschienenen Horrorspiel The Beast Inside. Ihr schlüpft unter anderem in die Rolle des CIA-Kryptoanalytikers Adam, der zusammen mit seiner Familie in ein einsames Landhaus gezogen ist, um einen wichtigen Militärcode zu entschlüsseln.

Dort findet er ein Buch, das ein Tor in die Albträume eines ehemaligen Hausbewohners öffnet. Gegen den Schrecken, der fortan ihn und seine Familie bedroht, schützt auch die Kampfgewalt der CIA nicht. Lediglich sein zuverlässiger Revolver und sein messerscharfer Verstand können ihn noch aus dieser Bredouille retten. Einen Trailer seht ihr hier:

Zwei Protagonisten, doppeltes Grauen

Wie anfangs bereits angedeutet, steuert ihr in The Beast Inside abwechselnd zwei Protagonisten: Den bereits erwähnten Adam sowie den Autoren des Tagebuchs. Im Laufe des Spiels verflechten sich die beiden Erzählstränge immer weiter, bis sie schließlich zu kollidieren drohen.

Ihr bewegt euch in Ego-Perspektive durch euer Landhaus sowie dessen Umgebung und versucht, euch und eure Familie am Leben zu halten. Doch das gestaltet sich ziemlich schwierig, da ihr stets von grotesken, übernatürlichen Wesen bedroht werdet. Indem ihr Rätsel löst, um euer Leben rennt und zu eurem Revolver greift, versucht ihr einen Ausweg aus diesem Albtraum zu finden.

Ihr habt noch bis zum 6. Februar 2024 Zeit, um euch The Beast Inside bei GOG zu sichern.

Was haltet ihr von dem Horrorspiel The Beast Inside? Habt ihr zuvor schon mal von dem Titel gehört oder überlegt, ihn euch zu holen? Habt ihr es vielleicht schon gespielt und falls ja, hast es euch das Fürchten gelehrt? Welche Horrorspiele würdet ihr der GameStar-Community empfehlen? Eure Meinungen und Erfahrungen interessieren uns sehr, also schreibt sie gerne in die Kommentare!