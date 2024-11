Der berühmteste Tastendruck der Gaming-Geschichte feiert 10-jähriges Jubiläum

Alles begann mit einem Quick-Time-Event. Und einem Begräbnis.

Die Gaming-Welt kennt einige berühmte Tastenkombinationen. Die Kids der 80er beten euch beispielsweise bis heute hoch, hoch, runter, runter, links, rechts, links, rechts, B, A runter. Andere Tasten sind so obskur, dass wir längst vergessen haben, wofür sie eigentlich da sind. Rollen zum Beispiel. Oder Pos1. Oder das Karteikärtchen neben der rechten Strg-Taste. Und viele jüngere Leute lesen das hier jetzt in der U-Bahn und denken sich: Hä, Tastaturen kenne ich nur auf meinem Touchscreen?

Aber es gibt eine Taste, die die Generationen vereint. Eine Taste, die universell für Respekt, Anerkennung oder Mitgefühl steht – und mal ironisch, mal aufrichtig täglich Dutzende Male in Streaming-Chats geteilt wird. Es geht um F .

Das berühmteste Gaming-Tastatur-Meme feiert seinen zehnten Geburtstag. Und wir verraten euch, warum hinter dem banalen Schmunzler eine recht komplexer Kontext steckt, den wir den Kids von morgen erstmal erklärt bekommen müssen.

Press F to pay respect

Der F-Joke ist ein Kind seiner Zeit. Vor zehn Jahren hatten wir alle ziemlich die Nase voll von schlauchigem Stumpfsinn, der nur so tut, als gäbe er uns die Kontrolle an die Hand. Es war das letzte Aufbäumen der Quick-Time-Event-Ära, in der Spiele uns Tasten drücken ließen, damit wir halt ein bisschen was zu tun haben, während Zwischensequenzen laufen oder wir schlicht einen langen Levelkorridor langlatschen.

Bestes Beispiel: Call of Duty: Advanced Warfare. Der Sledgehammer-Shooter erschien am 4. November 2014 in einem schwierigen Umfeld, ein Jahr nach dem ziemlich umstrittenen Ghosts. Auf dem Papier bemühten sich die Devs sogar um Innovation – Advanced Warfare war der erste Serienteil mit Wallruns, Thrust Jumps und anderem Sci-Fi-Schnickschnack:

Aber in der Praxis folgte gerade die Kampagne Schema ... sorry ... F: Irgendein Hollywood-Star wird als Bösewicht gecasted, ihr bolzt durch ein paar schlauchige Level, alles trieft vor Pathos.

Der traurige Höhepunkt: Euer bester Kumpel wird im Spiel beerdigt, ihr steht am Grab und das Spiel sagt euch: Bitte drücke F, um Respekt zu zollen. In diesem kurzen, banalen Augenblick kam so viel zusammen, was uns an damaligem Triple-A-Gamdesign genervt hat, dass er sich symptomatisch im Netz verbreitete wie ein Lauffeuer.

Eine Legende ward geboren.

Vom Gaming- zum Streaming-Meme

Normalerweise leben Jokes selten lange und selbst Memes geraten irgendwann aus der Mode, doch F hat sich gehalten. Grund dafür: Die Geste dahinter wanderte in den Chat-Jargon von Twitch. Anfangs begannen die Leute mehr aus Spaß, die F-Taste zu hämmern, sobald sie in irgendeiner Form Respekt zollen wollten. Dir gelingt ein krasser Abschuss? F . Ein MMO wird vom Netz genommen? F . Eine Pflanze verdorrt, weil Streamer XY sie nicht gießt? F .

F in the chat entwickelte sich umgekehrt zu Handlungsanweisung der Streamerinnen und Streamer an die eigene Community. Aus dem Meme wurde ein Kurzcode: Jetzt will ich Respekt sehen, liebe Leute. Unter dem Reddit-Thread zum F-Jubiläum tummeln sich Hunderte von Fs:

Bis heute wird F oft als Anerkennung mit einem ironischen Unterton benutzt – oft, aber nicht ausschließlich. Auch zu realen Tragödien tippen Leute F in die Kommentare auf YouTube oder in die Twitch-Chats. F fungiert auch als reale Anteilnahme: Wir fühlen mit.