Best Of E3: Desperados 3 für selben Preis nominiert wie einst Warcraft

Seit 2002 werden jährlich die »Best of E3«-Awards vergeben. Im Rahmen der Game Critics Awards kürt eine Jury aus globalen Gaming Outlets (zu der übrigens auch GameStar und GamePro gehören) die besten Spiele der E3. Dabei geht es natürlich nur um den Auftritt auf der Messe - die E3-Spiele sind in der Regel noch nicht erschienen, bewertet wird also freilich nicht das fertige Produkt.

Die Nominierungen in allen Kategorien sind bereits online. Und wie jedes Jahr gibt es auch 2019 Überraschungen. Beispielsweise schafft es mit Desperados 3 ein deutsches Spiel in die prestige-trächtigen Nominierungen für das beste Strategiespiel. 2002 landeten im gleichen Pool Warcraft 3, 2004 auch Rome: Total War. Das deutsche Team Mimimi freut sich darüber natürlich wie Bolle:

This is a huge surprise. Desperados 3 has just been nominated for Best Strategy Game at this years E3 Game Critics Awards! Such an incredible honor for our whole crew at Mimimi. Cmon and show us your best celebration gifs ? https://t.co/0tPgOuVSou pic.twitter.com/ZYbaKekmU5