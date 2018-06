Wer sich für Bethesda und deren Spiele interessiert, der sollte sich die knapp 90-minütige, offizielle Dokumentation über die Geschichte des Entwicklers ansehen. Sie behandelt die Anfänge und den Verlauf der Erfolgsstory hinter dem Studio und gewährt Einblicke in die Entwicklung von Spielen wie Fallout: New Vegas und The Elder Scrolls 5: Skyrim.

Noclip ist eine Videoproduktions-Organisation, die crowdfinanzierte Dokumentationen über Videospiele dreht. Gegründet vom ehemaligen GameSpot-Redakteur Danny O'Dwyer, behandelt sie in ihrem neuesten Film Bethesda. Er entstand während der Produktion eines Features zu Fallout 76.

Dabei plaudern die Entwickler über Hintergründe, wie Ärger mit Sicherheitsbeamten vor dem Kapitol in Washington, als sie Fotos für Fallout 3 schossen oder The Elder Scrolls 5: Skyrim und wie das Zeichnen einer Karte das Design des Spiels beeinflusste.

Die ausführliche Doku könnt ihr euch gleich hier unter dem Artikel ansehen. Viel Spaß:

