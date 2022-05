Starfield überraschend verschoben, kommt nicht mehr 2022

Eines der meisterwarteten Rollenspiele des Jahres 2022 wurde verschoben. Bethesda gab auf Twitter bekannt, dass das Weltraumabenteuer Starfield nicht mehr wie geplant im November dieses Jahres erscheinen soll. Außerdem verschiebt sich auch der Release des geplanten Koop-Spiels Redfall auf 2023.

Starfield kommt nun erst 2023

In einem knappen Statement gibt Bethesda auf Twitter die Verschiebung von Starfield und Redfall bekannt. Darin heißt es, dass beide verantwortliche Entwicklerteams »unglaubliche Ambitionen« für ihre Projekte haben und mehr Zeit benötigen. Bald soll aber Gameplay zu beiden Spielen gezeigt werden.

Ein neues Releasedatum gibt es allerdings nicht, stattdessen legt man sich nur auf die erste Jahreshälfte 2023 fest. Starfield sollte ursprünglich am »Skyrim-Datum«, also am 11.11.22 erscheinen. Redfall war für September 2022 geplant.

»Wir haben die Entscheidung getroffen, den Release von Redfall und Starfield auf die erste Jahreshälfte 2023 zu verschieben. Die Teams von Arkane Austin (Redfall) und Bethesda Game Studios (Starfield) haben unglaubliche Ambitionen für ihre Spiele und wir wollen sichergehen, dass ihr die beste und geschliffenste Version beider Spiele bekommt.



Wir wollen uns bei allen für die Vorfreude auf Redfall und Starfield bedanken. Diese Energie ist ein großer Teil dessen, was uns jeden Tag inspiriert und unsere eigene Vorfreude für das, was wir machen, befeuert.



Wir können kaum abwarten, bald unseren ersten Deep Dive in das Gameplay für Redfall und Starfield zu zeigen.«

Bisher gab es zwar noch kein richtiges Gameplay zu sehen, die Trailer verrieten allerdings schon das ein oder andere über Starfield:

Mehr als nur ein Datum

Gerade Starfield ist für Bethesda ein wichtiges Schicksalsprojekt und dürfte auch maßgeblich über die Zukunft von Elder Scrolls 6 mitentscheiden:

Sowohl Starfield als auch Redfall galten außerdem als wichtige Verkaufsargumente für den Game Pass. Denn mit dem Kauf von Bethesda sicherte sich Microsoft diese zwei großen Titel für sein Portfolio.

Immer mehr große Spiele kämpfen in den letzten Jahren mit plötzlichen Verschiebungen. Welche Gründe dahinterstecken und welche wirtschaftlichen Auswirkungen das mit sich bringen kann, könnt ihr in unserem umfangreichen Report nachlesen:

Haltet ihr die Verschiebung für die richtige Entscheidung? Wartet ihr lieber länger auf ein Spiel, um es direkt im bestmöglichen Zustand zu spielen? Wärt ihr auch bereit, länger auf ein festes Release-Datum zu warten, wenn dieses auch sichergestellt werden kann? Verratet es uns in den Kommentaren!