Wer seine Kunst über das Künstler-Netzwerk Hitrecord für die Entwicklung von Beyond Good & Evil 2 zur Verfügung stellt, sprich seine Bilder oder Musikstücke im Spiel verewigen lassen möchte, wird im Falle der tatsächlichen Implementierung auch tatsächlich bezahlt.

Nach der E3-Show sind offenbar Interpretationen auf Twitter aufgekommen, die nahelegten, dass Ubisoft über diesen Weg nach einer kostenlosen Möglichkeit suche, künstlerische Arbeit auszulagern. Dem hält Schauspieler und Hitrecord-Chef Joseph Gordon-Levitt auf Twitter entgegen:

You are super right. Huge oversight. I think script got trimmed at last minute and we fucked that up. It’s hugely important to me that @hitrecord pays artists fairly. Since 2010 we’ve paid community almost $3 million https://t.co/oauU4IUiyE