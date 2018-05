Beyond Good & Evil 2 - Heute Abend Livestream mit neuen Infos

Heute um 18 Uhr deutscher Zeit veranstalten die Entwickler von Beyond Good & Evil 2 einen Livestream. Dieser läuft unter dem Namen »Space Monkey Report« und soll mehr über den aktuellen Stand der Entwicklung verraten. Alle Interessierten können über Twitch, Facebook oder Youtube zuschalten um neue Infos aufzuschnappen.

