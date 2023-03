Die Steam Gemeinschaft liebt Big Ambitions, aber was macht die Sim besonders?

Die inzwischen über 1.500 Bewertungen sind fast einhellig der selben Meinung: Mit 96 Prozent positiven Reviews steht der Rollenspiel-Wirtschaftssim-Mix Big Ambitions wenige Tage nach Start seiner Early-Access-Phase auf der Plattform Steam bei Äußerst positiv .

Open World, Bedürfnisse und Konsum

Aber worum geht es denn genau? An sich setzt Big Ambitions getreu seinem Namen auf eine simple Prämisse: Mit Nichts anfangen und sich bis zum Tycoon in New York empor arbeiten. Der Clou: Ihr entscheidet selbst, wann ihr womit an welchem Ort Geld verdient.

Euer Weg zum vollen Konto ist euch nämlich freigestellt. Egal ob Anwaltskanzlei, Fast-Food-Restaurant-Kette oder Einzelhandelsladen. Big Ambition will dem Spieler in einer riesigen Business-Sandbox die freie Wahl lassen.

Egal ob Lager, Büro oder Café: Big Ambitions lässt euch die Freiheit, welche Orte ihr nutzt, um reich zu werden

Dabei richtet ihr eure Gebäude selbst ein, kümmert euch um Personal, Lieferwege und Kunden ... ach ja, euer Avatar will auch am Leben gehalten werden.

Wie in Serien GTA und Die Sims lebt ihr als euer Avatar in der Welt. Ihr seid nicht nur eine unsichtbare Hand, die über Tabellen eine Firma managt. Eure Spielfigur hat je nach Kleingeld einen oder mehrere Wohnorte, muss essen oder kann sich Autos kaufen. Kurzum: Er ist ein Teil dieser digitalen Version von New York City.

Wenn ihr euch einen Eindruck von Look, Feel und Möglichkeiten des Spieles in Video-Form verschaffen wollt, taugt hierzu der Trailer:

1:30 Die RPG-Wirtschaftssim Big Ambitions lädt zur Reise "Vom Tellerwäscher zum Millionär"

Darum lieben die Spieler Big Ambitions

Abseits der sauberen Technik und dem bereits jetzt großen Umfang, stechen vor allem das ungewöhnliche Spielprinzip und der Spielfluss des Titels hervor. Steam-User WSF bringt es für sich auf den Punkt:

Die Kombi aus etwas GTA plus Sims, gepaart mit einer umfangreichen Wirtschaftssimulation hab ich mir schon immer gewünscht.

Steam-User Jagamaschin hat es besonders die Vielfältigkeit von Big Ambitions angetan:

Vielfältige Tätigkeitsfelder, die das Spiel auch nach längerer Spielzeit nicht langweilig werden lassen

Steam-User Rippy verweist auf den klassischen » Nur-noch-die-eine-Sache-Suchteffekt «:

Es ist der Klassiker: Du denkst, ich spiele nur noch einen Ingame-Tag. Doch dann versuchst Du dich noch eine Stunde später zu überzeugen, endlich ins Bett zu gehen.

Auch wenn Big Ambitions erst frisch in den Early Access gestartet ist, scheinen Spielidee und Umsetzung bereits jetzt zu harmonieren. Die Steam-Spielerschaft ist begeistert.

Mehr über Software Inc. Software Inc. hat die Wirtschaftssimulationen klammheimlich revolutioniert von Wolfgang Rabenstein

Wer eine weitere interessante Simulation ausprobieren möchte, die dem Spieler zutraut, gleichzeitig mit großer Detailverliebtheit, Freiheit und hoher Spieltiefe klarzukommen, der sollte sich einmal Software Inc. anschauen. Nach bald acht Jahren steht der Titel mit mehr als 5500 Bewertungen bei 94 Prozent positiv.

Wie seht ihr das? Habt ihr Big Ambitions bereits ausprobiert? Wie gefällt euch der Early Access und as macht das Spiel für euch so besonders? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare! Erzählt und auch gerne von euren Spielerlfahrungen - womit habt ihr euer Vermögen gemacht und wofür gebt ihr es aus? Wem würdet ihr das Spiel weiterempfehlen?