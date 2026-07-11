Er war einer der größten Stars von Big Bang Theory, verschwand aber dann für 7 Jahre von der Bildfläche: Jetzt ist der Leonard-Darsteller mit neuer Rolle zurück

Zwölf Staffeln lang war er Leonard Hofstadter. Jetzt schlüpft Johnny Galecki in eine ganz andere Rolle. (Bild: Warner Bros.)

The Big Bang Theory endete 2019, und mit dem Serienfinale verabschiedete sich auch Johnny Galecki weitgehend von der Schauspielerei. Von Leinwand und Bildschirm hat man seither kaum mehr etwas von ihm gesehen. Jetzt, sieben Jahre später, steht fest: Galecki kehrt zurück – aber auf die Theaterbühne, nicht vor die Kamera.

Galecki spielt einen echten Broadway-Titan

Wie Variety berichtet, übernimmt Galecki die Rolle von Tennessee Williams in Kowalski, einer neuen Bühnenproduktion der Lookingglass Theatre Company in Chicago. Williams gehört zu den einflussreichsten amerikanischen Dramatikern überhaupt und gewann für Endstation Sehnsucht den Pulitzer-Preis.

Das Stück, geschrieben von Gregg Ostrin und inszeniert von Colin Hanlon (bekannt durch Modern Family), spielt 1947 in Provincetown. Es erzählt die fiktive erste Begegnung zwischen Williams und Marlon Brando, aus der später die legendäre Filmadaption von Endstation Sehnsucht hervorging. Premiere ist am 19. September, gespielt wird bis zum 25. Oktober.

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Warum ausgerechnet jetzt, warum ausgerechnet diese Rolle

In einem Statement erklärte Galecki, die Konstellation aus Ostrins Text, Hanlons Regie und dem eigenen Wunsch, nach Jahren der Beobachtung wieder etwas beizutragen, habe sich einfach richtig angefühlt. Dazu komme, dass er mit Williams einen seiner künstlerischen Helden spielen dürfe – das habe die Entscheidung leichtgemacht.

Ganz neu ist die Bühne für Galecki ohnehin nicht. Vor seiner Zeit bei The Big Bang Theory stand er bereits für das Tony-nominierte Broadway-Stück The Little Dog Laughed auf der Bühne und wurde dafür 2007 mit einem Theater World Award ausgezeichnet.

Was Galecki seit dem Serienende gemacht hat

Nach dem Ende von The Big Bang Theory blieb es sehr ruhig um Galecki. Er kehrte für ein paar Auftritte in The Conners zu seiner alten Roseanne-Rolle als David Healy zurück und war 2019 im Film A Dog's Journey zu sehen. Danach zog er sich weitgehend aus dem Geschäft zurück. Mit Kowalski meldet er sich nun zurück, wenn auch auf einer Bühne statt vor der Kamera.

Würdet ihr euch Johnny Galecki lieber wieder in einer Fernsehrolle wünschen, oder passt eine Theaterbühne besser zu seinem Comeback? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.