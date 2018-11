Birds of Prey - DC-Film mit Margot Robbie als Harley Quinn hat einen neuen Titel

Nach ihrem ersten fulminanten Auftritt im DC-Film Suicide Squad kündigt die Comic-Verfilmung Birds of Prey ein Wiedersehen mit Margot Robbie als Harley Quinn. Darin sorgt sie diesmal für Ordnung in Gotham City - mit Untersützung von vielen weiteren Heldinnen.

Nun präsentiert die Hauptdarstellerin zum baldigen Produktionsstart des Films das fertige Drehbuch von Autorin Christina Hodson (Bumblebee-Film) und bestätigt damit den neuen und sehr langen Filmtitel: Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn).

Besetzung mit Harley Quinn und Black Mask

Inzwischen steht auch die Besetzung des DC-Films fest: Neben Margot Robbie als Harley Quinn, spielen in weiteren Hauptrollen Jurnee Smollett-Bell (Fargo) als Black Canary, Mary Elizabeth Winstead (10 Cloverfield Lane) als Huntress und Rosie Perez als Detective Renee Montoya.

Als Gegenspieler wurde zuletzt Ewan McGregor als Oberschurke Black Mask bestätigt, der als Mafiaboss der False Face Society auf auf den Namen Roman Sionis hört und zu den gefährlichsten Batman-Gegenspielern in den DC Comics gehört. Superheld Batman und sein Erzfeind der Joker werden im Film jedoch keine Rolle spielen.

Kinostart im Frühjahr 2020

Regisseurin des Films Cathy Yan (Dead Pigs) möchte Anfang des Jahres mit den Dreharbeiten beginnen. US-Kinostart für Birds Of Prey steht bereits für den 7. Februar 2020 fest. Ein deutscher Release-Termin wird zu einem ähnlichen Termin erwartet.