Margot Robbies Darstellung als Harley Quinn gehört zu den Highlights des DC-Films Suicide Squad aus dem Jahr 2016. Bevor sie für James Gunns Suicide Squad-Sequel zur Task Forxe X zurückkehrt, schwingt sie in ihrem Solofilm Birds of Prey den Baseballschläger - an der Seite weiterer (Anti-)Heldinnen aus den DC Comics. Noch lässt ein erster Trailer auf sich warten, dafür wurde nun ein Poster zum Film veröffentlicht.

Darauf zeigt sich Harley Quinn im kunterbunten Design, während ihre Mitstreiter mit Flügelchen um ihren Kopf flattern. Dazu gehören Mary Elizabeth Winstead als Huntress, Jurnee Smollett-Bell als Black Canary, Rosie Perez als Renee Montoya und Ella Jay Basco als Cassandra Cain. Gemeinsam kämpfen sie gegen das Verbrechen in Gotham City und stellen sich gegen den Gangsterboss Black Mask (Ewan McGregor).

Black Mask ohne Maske?

Auch Ewan McGregor als Gegenspieler schwirrt um ihren Kopf, jedoch fehlt auf der Darstellung ein kleines, aber wichtiges Detail: Seine schwarze Maske. Die Tatsache, dass er ohne seine schwarze Maske dargestellt wird, löste bei bei einigen Fans (via Twitter) Unmut aus. Hoffen wir, dass der von McGregor dargestellte Roman Sionis im Laufe des Films noch seine schwarze Maske überstreifen wird.

The poster is cool....but Ewen ISN'T wearing a Black Mask and it's pissing me off. #BirdsOfPrey https://t.co/r1XkTLDck7 — A Bleeding Corpse ???? (@ABleedingCorpse) September 17, 2019

they really about to ruin black mask :( his design is kinda awful — ? (@dolphinlord25) September 17, 2019

Birds of Prey vs. Black Mask

Harley Quinn arbeitete als Psychiaterin Harleen Quinzel in Arkham Asylum und betreute dort die schlimmsten Schurken aus Gotham City. Als sie den inhaftieren Joker kennenlernt, verfällt sie ihm und verhilft ihm zur Flucht. Sie wird als Harley Quinn selbst zur Schurkin, die für ihren Geliebten alles tun würde.

Doch als der Joker sie in den Comics zu töten versucht, wird Harley Quinn von ihrer späteren Freundin Poison Ivy gerettet. Im Film Birds of Prey hat sie den Joker verlassen und legt sich im Film mit dem Oberschurken Black Mask an.

Huntress a.k.a. Helena Bertinelli ist die Tochter eines großen Mafiosi in Gotham City und musste als Kind die brutale Ermordung ihrer Eltern durch die Hand eines Rivalen miterleben. Inzwischen erwachsen ist sie als Lehrerin tätig, während sie als maskierte Huntress mit ihrer Armbrust gegen die Verbrecher der Stadt vorgeht.

Black Canary ist eine ausgezeichnete Martial-Arts-Kämpferin die sich der Bekämpfung der Verbrechen der Stadt verschreibt. Sie selbst besitzt in den Comics zunächst keine übernatürliche Fähigkeiten, verfügt aber in den späteren Ausgaben einen markerschütternden Sonarschrei. Ob er im Film zum tragen kommt, bleibt abzuwarten. Stattdessen schwingt sie im ersten kurzen Teaser-Trailer den Baseballschläger von Harley Quinn.

Renee Montoya ist selbst keine Superheldin, sondern stellt in den Batman Comics einen Detective der Gotham City Police Department, die im Rahmen ihrer Tätigkeit in Major Crimes gemeinsam mit der Fledermaus die schlimmsten Bösewichte der Stadt dingfest macht.

Cassandra Cain ist ein junges Mädchen, die in den Comics zur Superheldin Batgirl wird und mit ihren ausgezeichneten Kampfkünsten Batman durchaus Konkurrenz macht. Im Film Birds of Prey wird sie als junges Mädchen von dem Schurken Black Mask bedroht und von den Superheldinnen gerettet. Ob sie auch hier zu Batgirl wird, konnte noch nicht bestätigt werden.

Victor Zsasz stellt in einen der Gegenspieler in den Batman Comics dar, der wohl auch im Film ein geistesgestörter Serienkiller ist - gespielt von Chris Messina.

Black Mask a.k.a. Roman Sionis stellt einen skrupellosen und eiskalten Gangsterboss dar, der in Gotham City mit seinem Verbrechersyndikat False Face Society Angst und Schrecken verbreitet. In den Comics legt er sich mit seinem Erzfeind Bruce Wayne an, besser bekannt als Superheld Batman.

Jedoch werden weder der Joker noch Batman im Suicide Squad Spin-off Birds of Prey mitspielen. Stattdessen stellt sich ihm Harley Quinn und ihr Superhelden-Team in den Weg. Mehr wird zur Handlung aber noch nicht verraten.

Wann kommt der erste richtige Trailer?

Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) kommt am 6. Februar 2020 in die Kinos. Regie führt Cathy Yan (Dead Pigs), das Drehbuch stammt von Christina Hodson (Bumblebee).

Mehr als ein kurzer Teaser-Trailer zum Film gibt es bislang noch nicht. Mit der Veröffentlichung des Posters dürfte es bis zum ersten richtigen Trailer hoffentlich nicht mehr lange dauern.