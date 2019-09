Die Besetzung zur DC-Comicverfilmung The Suicide Squad steht fest und kann sich durchaus sehen lassen. Regisseur James Gunn bestätigt (via Twitter) den umfangreichen Cast seines Mini-Reboots des DCEU-Films aus dem Jahr 2016. Welche Rollen er jedoch für die vielen prominenten Neuzugänge bei der Task Force X vorgesehen hat, möchte er weiterhin geheim halten.

Zunächst einmal gibt es ein Wiedersehen mit Joel Kinnaman als Rick Flagg, Jai Courtney als Captain Boomerang und Viola Davis als Amanda Waller. Auch Margot Robbies Rückkehr als Harley Quinn wird endlich offiziell bestätigt.

Neue Mitglieder der Task Force X

Darüber hinaus wurden im Vorfeld die neuen Charaktere Peacemaker, Polka-Dot Man, Ratcatcher und King Shark aus den Comics der Task Force X angekündigt.

Zwar wurden in der Zwischenzeit schon der ein oder andere Schauspieler mit den neuen Figuren in Verbindung gebracht, wie etwa David Dastmalchian (Polka-Dot Man), John Cena (Peacemaker), Daniela Melchior (Ratcatcher) und Steve Agee (King Shark). Doch nun sorgt der Regisseur Gunn mit einem weiteren Tweet für einige Verwirrungen, in dem er zwar die benannten Schauspieler bestätigt, jedoch den Part den sie spielen sollen wieder in Frage stellt.

Some characters will get out. Some already have (although some reported on, including from reputable sources, have been very wrong). But, in all honesty, I don’t know if we’ll officially release character info for a long long while to come. https://t.co/xvL3jQYfZc — James Gunn (@JamesGunn) September 14, 2019

Right now I’m simply focused on MAKING the greatest movie I can, not promoting it or sharing info about it. And working on Suicide Squad - a property I’ve loved for many, many years - is truly a dream come true. — James Gunn (@JamesGunn) September 14, 2019

Nichtsdestotrotz gehören zu den weiteren Neuzugängen Idris Elba, Storm Reid, Nathan Fillion, Taika Waititi, Peter Capaldi, Sean Gunn sowie Michael Rooker, der zuletzt noch die Besetzungsgerüchte dementiert hatte.

Des weiteren sind Alice Braga, Flula Borg, Pete Davidson, Jennifer Holland, Joaquín Cosio, Juan Diego Botto, Mayling Ng, Tinashe Kajese und Julio Cesar Ruiz dabei. Auf nähere Informationen über ihre Rollen im Film werden wir uns wohl noch gedulden müssen.

Die Produktion zu The Suicide Squad beginnt noch in diesem Jahr. Ein Kinostart ist jedoch erst für August 2021 geplant.