Bittere Pille: Es arbeitet wohl wirklich niemand daran, eins der besten Star-Wars-Rollenspiele zurückzubringen

So heiß erwartet das KOTOR Remake auch sein mag: Die Arbeit am Rollenspiel scheint eingefroren zu sein.

Erst vor wenigen Tagen berichteten wir noch darüber, dass sich der Embracer-Chef nicht mehr zum Remake von Star Wars: Knights of the Old Republic äußern möchte. Das war schon kein gutes Zeichen, aber jetzt wird es noch düsterer: Offenbar arbeitet gerade niemand mehr am neuen KOTOR.

KOTOR-Remake ungewiss

Die schlechte Neuigkeit stammt aber nicht von offizieller Quelle, sondern von Giant-Bomb-Autor Jeff Grubb. Im Videocast auf Twitch sagt dieser:

Ich möchte nur klarstellen, dass an diesem Spiel im Moment nicht gearbeitet wird. Ein kompletter Stopp. An diesem Spiel wird in keiner Weise gearbeitet, in keinem Studio.

Da es sich nicht um offizielle Aussagen handelt, sollten diese natürlich wie immer mit etwas Skepsis betrachtet werden. Es ist aber durchaus vorstellbar, zudem passt das gut zu den kürzlichen Aussagen des Embracer-Chefs.

Undurchsichtige Entwicklung

1:06 Star Wars: Knights of the Old Republic - Trailer kündigt Remake des Kult-RPGs an

Die Neuauflage des gefeierten Rollenspiels wurde ursprünglich 2021 mit dem obigen Trailer angekündigt, der übrigens mittlerweile nicht mehr auf Youtube abrufbar ist. Bei der Veröffentlichung des Teasers hieß es noch, Aspyr soll als Entwicklungsstudio am Remake arbeiten.

Ein Jahr später deckte Insider Jason Schreier auf, dass Aspyr nicht länger an KOTOR arbeite - stattdessen wäre Saber Interactive, ein weiteres Studio unter der Embracer Group, damit beauftragt. Ob das aber korrekt ist oder besser gesagt war, bleibt unklar. Embracer hält sich in der Hinsicht sehr bedeckt.

Ob Knights of the Old Republic jemals eine Neuauflage erhält, bleibt also im Dunkeln. Aber selbst wenn gerade niemand an KOTOR werkelt, muss die Lichtschwert-Hoffnung nicht erlischen - vielleicht wird zu einem späteren Zeitpunkt die Arbeit fortgesetzt.

Seid ihr noch zuversichtlich, dass es jemals ein Remake zum genialen Star-Wars-Rollenspiel geben wird oder habt ihr euch bereits der dunklen Seite der Macht zugewandt und blickt der Neuauflage von Knights of the Old Republic ohne verbleibende Hoffnung entgegen? Und welches Star-Wars-Spiel ist euer liebstes, unabhängig vom Genre? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!