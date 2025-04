17 Jahre später setzt das inoffizielle Knights of the Old Republic 3 eine große Star-Wars-Story fort

Innerhalb einer Woche wurde die Star-Wars-Mod Revenge of Revan rund 30.000 Mal heruntergeladen. Sie setzt Knights of the Old Republic 2 mit einer neuen Story fort.

Die Sehnsucht nach einem dritten Teil der Rollenspiel-Serie Knights of the Old Republic ist unter Star-Wars-Fans seit Jahren groß.

Während das offizielle Remake des ersten Teils weiterhin auf sich warten lässt, haben engagierte Modder nun eine eigene Fortsetzung geschaffen: Revenge of Revan. Dieses inoffizielle Knights of the Old Republic 3 steht ab sofort kostenlos zum Download bereit und ermöglicht es Spielern, die Saga im Geiste der Originale fortzusetzen.

Alles, was ihr dafür braucht, ist eine PC-Version von Knights of the Old Republic 2: The Sith Lords.

Eine Fan-Fortsetzung mit Herzblut

Revenge of Revan setzt die Geschichte acht Jahre nach den Ereignissen von Kotor 2 fort. Die Jedi versuchen, ihren Orden nach Jahren der Abwesenheit von der Republik wieder aufzubauen. Inmitten dieser Phase ereignet sich auf Corellia ein Vorfall, der den Spieler in ein neues Abenteuer verwickelt.

Revenge of Revan stellt eine neue Bedrohung für die Alte Republik in den Mittelpunkt seiner Story.

Die Mod bietet eine eigenständige Story, die als Brücke zwischen Kotor 2 und dem MMORPG Star Wars: The Old Republic dient. Spieler können dabei ihre Entscheidungen aus den vorherigen Teilen berücksichtigen und somit ihre individuelle Saga fortführen, auch auf aus dem Originalspiel herausgeschnittene und von Fans wiederhergestellte Inhalte wird eingegangen.

Die erste von mehreren Episoden

Mit etwa drei Stunden Spielzeit bietet die erste Episode von Revenge of Revan vorerst nur einen Bruchteil der Rollenspiele von Bioware und Obsidian Entertainment.

Weitere Episoden sollen folgen, »wenn sie fertig sind«, sagen die Hobby-Programmierer. Revenge of Revan wurde von einem 15-köpfigen Team aus Freiwilligen erstellt. Die Arbeiten an der Mod begannen ursprünglich vor 17 Jahren, wie das YouTube-Archiv verrät. Dessen ältestes Video datiert vom 20. August 2008.

23:51 KOTOR - Video-Rückblick zu Star Wars: Knights of the Old Republic

Die Mod bietet eigene Musikstücke und teils auf Englisch vertonte Dialoge. Einige bekannte Figuren aus den Vorgängern feiern einen Gastauftritt und NPCs reagieren spezifisch auf die bei der Charaktererstellung ausgewählte Jedi-Klasse und Spezies. Eurem Avatar könnt ihr dabei einen von über 50 Köpfen aufsetzen, darunter auch Alien-Köpfe, die mit Kopfbedeckungen kompatibel sind.

Das braucht ihr für die Installation

Revenge of Revan ist kompatibel mit verschiedenen Versionen von Star Wars: Knights of the Old Republic 2. Im Einzelnen sind das:

Steam​ (neue Version)

Steam LegacyPC​ (Beta-Branch)

Disc-Version mit Patch 1.0b

GOG (neue Version)

GOG​ Legacy (alte Version)

Amazon​ Prime Gaming

Die Entwickler empfehlen, vor dem Mod-Download eine frische Installation von Kotor 2 vorzunehmen. Steam-Nutzer sollten sicherstellen, dass sie von allen Workshop-Mods abgemeldet sind, um Konflikte zu vermeiden. Der Download umfasst 1,9 Gigabyte.

Hoffnung für das offizielle Remake

Während Fans nun mit Revenge of Revan eine inoffizielle Fortsetzung genießen können, bleibt die Frage nach dem offiziellen Remake von Knights of the Old Republic bestehen.

Trotz Entwicklungsprobleme und einem Studio-Wechsel wurde kürzlich bestätigt, dass das Remake weiterhin in Arbeit ist. Matthew Karch, CEO von Entwickler Saber Interactive, betonte im April 2024, dass das Projekt »lebendig und wohlauf« sei. CCO Tim Willits legte nach: »Alles, worüber wir gesprochen haben, ist noch in Entwicklung. Wir werden Informationen über kommende Spiele bekannt geben, sobald wir etwas Cooles zu berichten haben.«