Star Wars: Vom totgeglaubten Kotor-Remake gibt's jetzt endlich ein Lebenszeichen

Die Rückkehr von Revan und Dantooine ist weiter geplant, das Kotor Remake soll euch zurück in die Star Wars Welt führen.

Es lebt! Bereits im Juni 2024 berichteten wir exklusiv über die Entwicklung von Star Wars: Knights of the Old Republic Remake. Das Fazit: Trotz vieler Kapriolen und wieder verworfener Vorabversionen befindet sich die Neuauflage des 2003 veröffentlichten Jedi-Rollenspiels weiter bei Saber Interactive in Entwicklung.

Das hat der ehemals bei id Software beschäftigte Tim Willits (Rage), seines Zeichens Chief Creative Officer (CCO) von Saber Interactive, nun noch einmal unterschrichen - obwohl er das Star Wars: Kotor Remake dabei mit keinem Wort erwähnte. Wir klären auf, was es damit auf sich hat.

Beruhigende Worte von höchster Stelle

Gerade erst hat Saber die Entwicklung von Warhammer 40.000: Space Marine 3 angekündigt. Für 2025 und darüber hinaus tummeln sich noch weitere Spiele im Produktkatalog, unter anderem die Baufahrzeug-Simulation Roadcraft oder der Koop-Shooter Turok: Origins. Auch ein Spiel zu einer der berühmtesten Filmserien befindet sich mit Jurassic Park: Survival in Arbeit.

54:31 Was lief schief beim Kotor-Remake?

Autoplay

Nachdem in sozialen Medien Diskussionen um den Entwicklungsstand einiger dieser Projekte aufkamen, meldete sich Tim Willits mit einem Beitrag auf der Plattform X (ehemals Twitter) zu Wort:

»Saber Interactive ist einer der größten unabhängigen Entwickler der Welt. Wir arbeiten an zahlreichen Spielen aus vielen verschiedenen Genres. Alles, worüber wir gesprochen haben, ist noch in Entwicklung. Wir werden Informationen über kommende Spiele bekannt geben, sobald wir etwas Cooles zu berichten haben.«

CCO Willits nennt dabei also keine konkreten Namen. Doch in den Kommentaren wird vermutet, dass er damit logischerweise auch das Remake zu Star Wars: Kotor meint. Dieser Auslegung hat Willits bis jetzt nicht widersprochen.

Wechsel der Entwicklungsverantwortung

Ursprünglich wurde das Remake zum gefeierten Star Wars: Knights of the Old Repulic (Platz 3 in unserer Liste der 150 besten Rollenspiele aller Zeiten) von Aspyr Media entwickelt. Aspyr hatte zuvor bereits die Originalspiele neu aufgelegt.

Im Juli 2022 berichtete Bloomberg jedoch über interne Schwierigkeiten bei Aspyr, die zu Verzögerungen führten. Infolgedessen übernahm Saber Interactive die Entwicklung des Remakes.

Seitdem gab es jedoch nur wenige öffentliche Updates zum Fortschritt des Spiels. Ein konkretes Veröffentlichungsdatum wurde bislang nicht bekannt gegeben. Alle wichtigen Hintergrundinformationen lest ihr im oben verlinkten GameStar-Plus-Report. Dafür haben wir mit mehreren unabhängigen Quellen gesprochen.