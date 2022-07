Star Wars: Kotor-Remake leidet angeblich unter massiven Problemen, Release ungewiss

Als ob Millionen in panischer Angst aufschrien und plötzlich verstummten. Etwas Furchtbares ist passiert. Dieses Zitat von Obi-Wan Kenobi aus Star Wars: Episode 4 könnte kaum besser passen, denn es gibt schlechte Nachrichten zum heiß erwarteten Star Wars: Kotor-Remake.

Dem Branchen-Insider Jason Schreier von Bloomberg zufolge leidet die Neuauflage von Knights of the Old Republic unter massiven Problemen. Deswegen soll die Entwicklung derzeit auf Eis liegen und der Release des Rollenspiel-Klassikers auf unbestimmte Zeit verschoben worden sein. Wir fassen für euch die wichtigsten Infos zusammen.

Den ersten Teaser-Trailer zum Kotor-Remake könnt ihr euch wie folgt nochmal ansehen:

Was passiert gerade beim Kotor-Remake?

Darum geht’s: Star Wars: Knights of the Old Republic soll eine Neuauflage spendiert bekommen. Das ist seit September 2021 bekannt, als das Projekt mit einem kurzen Teaser-Trailer auf einem Sony-Showcase angekündigt wurde. Für die Entwicklung ist Aspyr verantwortlich, die in der Vergangenheit bereits mehrere Star Wars-Spiele neu aufgelegt hatten. So zum Beispiel auch Star Wars: Republic Commando oder Star Wars: Episode 1 - Racer.

Wie genau das Kotor-Remake aussehen und sich spielen lassen soll, ist bisher nicht offiziell bekannt. Ebenso, wann der Release auf PC und Playstation 5 geplant ist. Wir rechneten zum Zeitpunkt der Ankündigung nicht mit einer Veröffentlichung vor 2023.

Das ist jetzt passiert: Dem Bloomberg-Bericht zufolge läuft die Entwicklung der Rollenspiel-Neuauflage alles andere als geplant. So sollen in den vergangenen Monaten mit Brad Prince und Jason Minor plötzlich der Design Director und der Art Director entlassen worden sein. Angeblich soll sich das Remake zum aktuellen Zeitpunkt nicht an dem Punkt der Entwicklung befinden, an dem es hätte sein sollen, die bisherige Arbeitsweise sei nicht länger haltbar .

Derzeit soll die Neuauflage von Knights of the Old Republic erstmal auf Eis legen und es bleibt ungewiss, wann das Spiel überhaupt erscheinen soll. Entwickler bei Aspyr rechnen gegenüber Bloomberg nicht vor 2025 mit einem Release, obwohl ursprünglich sogar Ende 2022 angepeilt worden sein soll.

Es wird wohl auch nicht ausgeschlossen, dass Saber Interactive die Entwicklung des Kotor-Remakes komplett übernehmen könnte. Bisher agierte das Studio hinter Projekten wie World War Z und Evil Dead als unterstützende Kraft. Dabei handelt es sich zum aktuellen Zeitpunkt aber um bloße Spekulation.

Wie glaubwürdig ist die Quelle? Der Bericht um die angeblichen Entwicklungsprobleme beim Kotor-Remake stammt aus der Feder von Bloomberg-Redakteur Jason Schreier. Er zählt zu den zuverlässigsten und vertrauenswürdigsten Quellen der Gaming-Branche und überzeugt regelmäßig durch akkurate Einblicke hinter die Kulissen der Gaming-Branche.

Zum aktuellen Zeitpunkt hat sich Aspyr Media nicht weiter dazu geäußert. Fans sollten allemal eine offizielle Stellungnahme abwarten, wir stufen den Bericht von Jason Schreier aber durchaus als glaubwürdig ein.

So sieht die Spiele-Zukunft von Star Wars aus

Im Jahr 2023 verliert EA die Exklusiv-Lizenz an Star Wars. Das bedeutet, dass auch andere Entwickler und Publisher neben Electronic Arts neue Abenteuer im Krieg-der-Sterne-Universum entwerfen dürfen. Einen Überblick zu allen neuen Projekten wie Star Wars: Eclipse, Star Wars Jedi: Survivor, den neuen Projekten von Respawn Entertainment oder dem Open World-Spiel von Ubisoft bekommt ihr in unserem großen Sammelartikel.

Was haltet ihr von den neuen Berichten zur Neuauflage von Star Wars: Kotor? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an die Rückkehr des legendären Rollenspiel-Klassikers? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!