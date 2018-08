Der Entwickler von Black Desert Online, Pearl Abyss, hat in seinem aktuellen Finanzbericht den 22. August 2018 als Veröffentlichungsdatum für Black Desert Remastered genannt. Dabei handelt es sich um ein Update zum Online-Spiel, das bessere Grafik und einen überarbeiteten Soundtrack sowie optimierte Soundeffekte bieten soll. Auch auf der offiziellen Website wurde das Datum bereits vermerkt.

Wer auf Testservern unterwegs ist, darf die Aktualisierung bereits genießen. Für alle anderen fassen wir die wichtigsten Neuerungen im Folgenden noch einmal zusammen.

Black Desert Online - Screenshots ansehen

Neue visuelle Effekte, die Spieler ein- oder ausschalten können, halten Einzug. Die Mindestanforderungen an die Hardware sollen den aktuellen Grafikeinstellungen »sehr hoch« entsprechen. Die Rüstungen sollen stärker glänzen, die Physik der Kleider realisitischer sein und Wolken und Ozean wurden einer Schönheitskur unterzogen.

Auf der Audioseite überarbeiten die Entwickler das Voice Acting und setzen auf filmische Dialoge. Dazu reagieren die Musikstücke besser auf die Aktivität der Spieler. Die Musik beim Reiten wird hingegen komplett gestrichen. Dafür fügt Pearl Abyss neue Geräuschvariationen für den Klang der Schritte auf verschiedenen Untergründen sowie neue Sounds für Wasser, Insekten und mehr hinzu.

Für die Zukunft haben die Macher noch mehr vor. Änderungen an Story und dem Leveln sowie das neue Gebiet Ordilita sind nur einige der Maßnahmen, die bis 2019 anstehen.

