Marvel: Der Autor eines der besten und blutigsten Filme soll jetzt einen fast gescheiterten Reboot retten

Kein Bild auf Blade, Mahershala Alis Look in Alita: Battle Angel erinnert aber durchaus ein wenig an Wesley Snipes Blade. Bildquelle: Disney/20th Century Fox

Falls ihr es noch nicht wusstet: Blade ist tatsächlich ein Marvel-Held. Und mit einem Film-Reboot soll der Daywalker jetzt sogar Teil des Marvel Cinematic Universe werden. Dabei wird der Vampir, der Vampire jagt, allerdings nicht länger von Wesley Snipes, sondern stattdessen Mahershala Ali gespielt.

Zumindest, wenn der mittlerweile sechste Anlauf für Blade klappt. Denn wie ein neuer Bericht von Variety enthüllt, war der zweifache Oscar-Preisträger (für Moonlight und Green Book) aufgrund des schwierigen Entstehungsprozesses kurz davor, das Handtuch zu werfen.

Viele Probleme für den MCU-Daywalker

Doch was ist überhaupt passiert? Der Reboot von Blade wurde bereits vor vier Jahren angekündigt. Ursprünglich sollte der Film im November 2023 in den Kinos starten, es kam aber bereits zu mehreren Release-Verschiebungen. Aktuell ist Blade für den 12. Februar 2025 geplant.

Schuld daran an den Verspätungen sollen vor allem Probleme mit den Drehbüchern gewesen sein. Schon fünf unterschiedliche Versionen wurden geschrieben und stets wieder verworfen. Variety beschreibt ein ganz konkretes Beispiel, demzufolge Blade die vierte Geige in seinem eigenen Film hätte spielen sollen - ein Konzept, das wohl Mahershala Ali beinahe zum Ausstieg bewegt hätte.

Wie es jetzt mit Blade weitergeht

Mahershala Ali bleibt jetzt aber Blade weiterhin treu, während der ursprüngliche Regisseur des Films Bassam Tariq das Projekt verlassen hat. An seiner Stelle ist nun Yann Demange (Lovecraft Country) involviert.

Das mittlerweile sechste Drehbuch für Blade verantwortet nun Michael Green (Blade Runner 2049, Green Lantern), den Fans natürlich schon von einem der besten und gleichzeitig blutigsten Marvel-Filme kennen: Logan, mit dem sich Hugh Jackman ursprünglich von Wolverine verabschiedete, aber jetzt für Deadpool 3 doch zurückkehrt.

2:20 Logan: trailer zum blutigen Marvel-Film mit R-Rating

Blade wird wohl ziemlich billig

Der neue Blade-Film soll dabei übrigens sogar verhältnismäßig günstig werden: Ein Budget von unter 100 Millionen US-Dollar (MCU-Produktionen kosten teilweise mindestens das Doppelte) ist für Horrorfilme alles andere als unüblich. Mit ein bisschen Glück könnte Blade damit sogar etwas rauer und blutiger werden, auch wenn Deadpool 3 zumindest bisher eigentlich die einzige Ausnahme darstellen sollte.

Fraglich bleibt jetzt aber auch vor allem, ob der für den 12. Februar 2025 angepeilte Release-Termin überhaupt noch eingehalten werden kann. Das wäre durchaus ein sportliches Zeitfenster, um einen neuen Superhelden-Film in die Kinos zu bekommen.

Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an den Blade-Reboot mit Mahershala Ali? Wie gut haben euch die vorangegangenen Filme mit Wesley Snipes gefallen? Welchen Marvel-Helden oder -Schurken würdet ihr gerne im MCU auftreten sehen? Und wie zufrieden seid ihr aktuell mit den Kinofilmen und TV-Serien des Marvel Cinematic Universe? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!