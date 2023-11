Wird der nächste große Marvel-Schurke ausgetauscht? Disney hat offenbar ein Kang-Problem

Vielleicht bekommt der große Schurke für Avengers 5 und 6 nicht nur ein neues Gesicht. Bildquelle: Disney/Marvel Studios

Thanos ist besiegt, doch die nächste große Bedrohung des Marvel Cinematic Universe lauert längst am Horizont: Kang, der Eroberer (Jonathan Majors) wird in der aktuellen Phase 5 dazu aufgebaut, zum ultimativen Gegner für die Avengers zu werden. Doch vielleicht wird Kang als Oberschurke sogar ausgetauscht - und dafür gibt es mehrere Gründe.

In den Fußstapfen von Thanos

Was hat es mit Kang überhaupt auf sich? Comic-Fans kennen Kang natürlich als interdimensionalen Eroberer, der durch Raum und Zeit reist, um allerlei Helden zu besiegen und Welten zu unterjochen. Das MCU-Pendant tut es seinem Vorbild bisher größtenteils gleich und spielte bisher in Loki und Ant-Man 3 eine wichtige Rolle.

Kangs richtiger Auftritt steht aber eigentlich erst für die nächsten beiden Avengers-Filme bevor: Teil 5 The Kang Dynasty ist derzeit noch für 2026, Teil 6 Secret Wars für 2027 eingeplant - mehr dazu in unserer Übersicht zu allen kommenden MCU-Filmen. Erste Multiversums-Varianten haben MCU-Zuschauer bereits in den Phasen 4 und 5 kennengelernt.

Dr. Doom statt Kang, dem Eroberer?

Vielleicht wird aber jetzt alles anders: Einem neuen Bericht von Variety zufolge ziehen die Marvel-Chefs derzeit in Erwägung, Kang oder zumindest Jonathan Majors als nächsten großen Bösewicht auszutauschen. Dafür kommen konkret zwei Optionen infrage:

Kang wird neu besetzt und Jonathan Majors als Darsteller ersetzt

Kang selbst wird als Bösewicht ausgetauscht und von Dr. Doom abgelöst

Doctor Doom ist bereits in zwei verschiedenen Film-Versionen der Fantastic Four aufgetreten und gehört in den Marvel-Comics zu den gefährlichsten und hartnäckigsten Schurken überhaupt. Bildquelle: Marvel Comics

Warum Kang überhaupt ausgetauscht werden soll

Was steckt dahinter? Schauspieler Jonathan Majors wird häusliche Gewalt vorgeworfen, aktuell läuft deswegen eine Gerichtsverhandlung. Noch ist kein Urteil gefallen und Majors Anwälte beteuern die Unschuld ihres Mandanten. In der Zwischenzeit haben sich bereits mehrere Filmstudios von Majors distanziert und Verträge aufgelöst. Marvel erwägt momentan, ähnliche Konsequenzen zu ergreifen.

Aber auch der Umstand, dass neuere Marvel-Produktionen kritisch sowie kommerziell eher enttäuschten als überzeugten, soll hinter diesen Überlegungen stecken. Allen voran Ant-Man 3 erfüllte nicht die Erwartungen der Marvel Studios, bei der eine Variante von Kang die Rolle des Antagonisten einnimmt.

Was das für das MCU bedeutet

Natürlich wäre es nicht gerade unproblematisch, Kang jetzt als Widersacher für die Avengers auszutauschen. Gerade das zweite Staffelfinale von Loki soll verstärkt darauf hinarbeiten, Kang weiter als große Bedrohung zu etablieren. Außerdem sind zahlreiche Filme, Serien und Geschichten für Phase 5 und 6 des MCUs konzipiert und festgezurrt.

Fairerweise wäre es im Kontext der Marvel-Comics nicht zu abwegig, Dr. Doom an Kangs Stelle treten zu lassen. In der Vorlage zu Secret Wars ist Dr. Doom einer der wichtigsten Spieler, während sich ebenfalls ein MCU-Reboot für die Fantastic Four in Arbeit befindet - die altbekannten Widersacher von Victor von Doom.

