Diablo 4: Ein Spieler sucht nach Builds für »faule« Menschen und bekommt erstaunlich viele Antworten

Ihr wollt in Diablo 4 möglichst wenige Tasten drücken? Die Community hat einige Build-Vorschläge.

Wer sich in Diablo 4 schwierigen Bosskämpfen stellt, kann schon mal ins Schwitzen kommen. Nicht nur ist es dabei notwendig, alle Fähigkeiten möglichst effizient einzusetzen, man muss auch den Angriffen der gegnerischen Kreatur ausweichen.

Ein Fan möchte das Action-Rollenspiel aber eigentlich nur zur Entspannung am Feierabend spielen, und sich dabei so wenig anstrengen wie möglich. In der Reddit-Community bekommt er dafür erstaunlich viele Ratschläge.

Was ist der faulste Build?

So betitelt der hilfesuchende Diablo-Spieler Draimon seine Anfrage an die Schwarmintelligenz des Diablo-Reddits. Sein Kriterium: Er sucht nach dem Build, der am wenigsten Aktionen seitens des Spielers benötige.

Denn seine Frau und er wollen sich mit Diablo eigentlich nur ein wenig entspannen und über den Tag reden, statt sich vollständig auf das Spiel zu konzentrieren. Bis ins Endgame wollen sie - in aller Ruhe - auch noch kommen, nehmen sich dabei aber bis zum Ende der Season Zeit.

Unter dem Post haben sich inzwischen über 500 Antworten angesammelt, die verschiedene Builds vorschlagen. Unter anderem raten die hilfreichen Spielerinnen und Spieler zu Folgendem:

Ein Nekromant , der vor allem auf Diener setzt, und sowohl Skelett-Helfer als auch den Golem benutzt. Einen Necro-Guide zu diesem »Master of Puppets« findet ihr auch bei uns.

, der vor allem auf Diener setzt, und sowohl Skelett-Helfer als auch den Golem benutzt. Einen Necro-Guide zu diesem »Master of Puppets« findet ihr auch bei uns. Ein Zauberer , der vor allem die Kernfähigkeit Kettenblitz benutzt und zusammen mit der ultimativen Fähigkeit »Instabile Strömung« auf Knopfdruck Gegner einäschert.

, der vor allem die Kernfähigkeit Kettenblitz benutzt und zusammen mit der ultimativen Fähigkeit »Instabile Strömung« auf Knopfdruck Gegner einäschert. Ein Druide , der durch die Fähigkeit »Irdenes Bollwerk« fast untötbar wird und trotzdem enorm viel Schaden verursacht.

, der durch die Fähigkeit »Irdenes Bollwerk« fast untötbar wird und trotzdem enorm viel Schaden verursacht. Ein Barbar , der möglichst viele Dornen stapelt, sich in Gegnermassen stellt und darauf wartet, dass sich die Monster selbst durch den Dornenschaden ausschaltet.

, der möglichst viele Dornen stapelt, sich in Gegnermassen stellt und darauf wartet, dass sich die Monster selbst durch den Dornenschaden ausschaltet. Ein weiterer Nekromant, der mit Blutnebel fast dauerhaft unverwundbar werden kann und mit Leichenexplosion und anderen Fähigkeiten spielend Gegnerhorden sprengt. Diesen sogenannten Infimist-Build für den Totenbeschwörer findet ihr ebenfalls bei uns.

Diese Liste ließe sich noch länger fortführen, und längst nicht alle Spielerinnen und Spieler sind sich einig. Ob und für welchen Build sich Draimon entschieden hat, kommentierte er bisher nicht. Falls auch ihr jetzt wieder auf den Geschmack gekommen seid und einen neuen Build ausprobieren wollt, haben wir Einiges für euch:

Wie steht ihr zu faulen Builds? Habt ihr lieber möglichst viel zu tun und kann euch Diablo 4 nicht anspruchsvoll genug sein? Drückt ihr auch am liebsten nur wenige Tasten und wollt eher entspannen? Oder spielt ihr grundsätzlich immer das, was am stärksten ist, egal wie schwer oder einfach? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren!