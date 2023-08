Blizzard scheint das Patchtempo anzuziehen. Wir haben für euch die Änderungen des kommenden Updates mit der Nummer 1.1.2.

Diablo 4 mausert sich - wenn dies bei einem Millionenhit Sinn ergibt. Doch mit einer gewaltigen Zahl von Spielern gehen auch Wünsche einher, denen Blizzard in jüngster Zeit mit stattlichem Erfolg endlich nachgekommen ist. Die Spieler sind wohl derzeit im Schnitt so zufrieden wie nie zuvor im noch jungen Leben des Aktion-Rollenspieles.

Und kurz nach Patch 1.1.1 folgt am 15. August bereits die Version 1.1.2. Wir erzählen euch, was sich ändert.

Was steckt drin im Patch 1.1.2 für Diablo 4?

Alles in allem ist der neue Patch nicht umwerfend. Er wird das Spiel weit weniger beeinflussen als sein Vorgänger. Dennoch stecken abseits diverserer kleinerer Fehlerkorrekturen und Balancing-Anpassungen auch zwei interessante Punkte drin - wobei der eine wahrscheinlich zu spät kommt.

Die gängige Methode, um Alptraumdungeons in einer Gruppe zu resetten, ist Geschichte. Die Beförderung eines Spielers zum Anführer wird das Verließ nicht mehr resetten. Die Folge wird sein, dass das Farmen beschwerlicher wird.

Alle Spieler sind jetzt standardmäßig im Handelschat. Hier stellt sich die Frage, ob inzwischen nicht ohnehin alle am Handel Interessierten auf andere, externe Kanäle umgestiegen sind. Es hätte wohl mehr genützt, dies direkt zum Release oder wenige Tage oder gar Wochen später drinzuhaben - nicht erst Monate später. Unser Diablo 4-Experte und Mitautor des Sonderheftes, André Baumgartner, vertritt da einen deutlichen Standpunkt:

Diese Änderung macht wirklich Sinn, aber leider kommt sie viel zu spät. Es erschließt sich mir nicht, weshalb dieser logische Schritt zur Förderung der Ingameökonomie erst jetzt kommt. Inzwischen sind ohnehin alle am Handel-Interessierten nach Discord abgewandert und erledigen dort Tauschgeschäfte. Also, kurzum Blizzard, too little, too late.

Nicht erwähnt werden indes diverse andere Exploits, über die auch wir berichtet haben. Aber eventuell packt Blizzard diese auch heimlich an, um nicht im Vorfeld noch mehr Aufmerksamkeit als ohnehin schon vorhanden ist auf diese zu lenken. Schattenfixes sind ja durchaus etwas, worauf der US-Entwickler setzt, wie wir auch vor Kurzem erlebt haben.

55:29 Muss Diablo 4 Angst vor Path of Exile 2 haben? - mit Jessirocks

Wo Blizzard jedoch für die Zukunft lernen muss, sind die Konzepte für die Seasons an sich. Denn wirklich toll kam der Erstling für Diablo 4 nicht an. Allerdings müssen sie für Rat gar nicht weit laufen, denn sie haben Experten für gelungen Content auf Zeit im Nachbarbüro sitzen, wie die bald startende letzte Season mit neuen Inhalten für Diablo 3 zeigt.

Was sagt ihr zu den Patchnotes? Gibt es für euch Punkte, die augenscheinlich nur Kleinigkeiten sind, aber in euren Augen zu Gamechangern werden? Oder ist das Update eher das Gegenteil, nämlich enttäuschend? Was für Fixes oder Tunings sollte Blizzard euer Meinung nach alsbald angehen? Und befindet sich der Titel inzwischen in einem guten Zustand - im Vergleich zum Start der ersten Season? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!