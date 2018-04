Auch in diesem Jahr dürfen sich Fans von World of Warcraft, Hearthstone, Overwatch, Diablo, Starcraft und Heroes of the Storm auf Blizzards Hausmesse freuen. Die BlizzCon 2018 findet am 2. und 3. November im Anaheim Convention Center statt.

Tickets sind am 10. Mai um 04 Uhr morgens im Vorverkauf verfügbar und kosten 199 Dollar (etwa 160 Euro), am 13. Mai um 07 Uhr folgt eine zweite Verkaufsrunde. Im Preis ist neben den Tickets für beide Veranstaltungstage auch das übliche Fanpaket enthalten, das wahrscheinlich auch wieder zu einem späteren Zeitpunkt separat im Blizzard-Fanshop bestellt werden kann. Im letzten Jahr gab es in der Goody Bag neben einem Rucksack auch Abzeichen, Anstecker und mehr.

Wer den Trip nach Kalifornien im November nicht persönlich antreten möchte, kann die Blizzcon natürlich auch wieder mit einem virtuellen Ticket über Livestreams zu allen Shows verfolgen. Details dazu und zum Vorverkauf möchte Blizzard aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht nennen.

Was zeigt Blizzard?

Keine Frage gibt es beim Thema E-Sport - wie üblich werden die Weltmeisterschaften in allen Blizzard-Spielen im Rahmen der Blizzcon ausgetragen. Aber was wird an neuen Spiel-Inhalten präsentiert? Als gesetzt gelten wohl Content-Updates für World of Warcraft: Battle for Azeroth und Overwatch, für Hearthstone wird wohl die übliche Erweiterung präsentiert.

Spannend wird es bei Diablo - schließlich warten Fans sehnsüchtig auf Diablo 4 -, bei neuen Mobile-Spielen wie dem angeblichen Strategiespiel, sowie einem möglichen Remaster oder Remake von Warcraft 3.

Blizzard Entertainment - Eine Unternehmensgeschichte ansehen