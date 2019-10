Die Schicksals-BlizzCon: Maurice ist vor Ort und ihr seid live dabei!

Auf der BlizzCon 2019 hat Blizzard keine einfache Aufgabe vor sich: Nicht nur muss das Debakel um Diablo Immortal von letztem Jahr vergessen gemacht werden, in der Community schwelt auch noch der frische Hongkong-Shitstorm. Blizzard

Aber glaubt man den Leaks (die sich stetig häufen), hat der Entwickler sich eine richtig dicke Messe zurechtgelegt, um in die Offensive zu gehen: Angeblich sollen Diablo 4, Diablo 2 Remastered, Overwatch 2 und ein neues WoW-Addon namens Shadowlands angekündigt werden.

Ob sich das bewahrheitet, findet ihr direkt bei uns heraus! GameStar begleitet die Messe auf allen Kanälen. Alle Ankündigungen von der größen Eröffnungszeremonie am Freitag um 19 Uhr findet ihr direkt hier auf der Seite!

Wer live dabei sein will, kommt bei uns ebenfalls auf seine Kosten. Bei Monsters and Explosions auf Twitch und auf dem GameStar-Youtubekanal begleiten wir die BlizzCon-Eröffnungszeremonie im Stream. Und damit nicht genug! Im Rahmen des Monster Weekend liefern wir euch das ganze Wochenende volles Programm rund um die BlizzCon, die EGX in Berlin und natürlich Halloween!

Inklusive Berichterstattung direkt vor Ort: Unsere Redakteure Maurice und Holger fliegen nach Anaheim, um euch ihre Eindrücke direkt von der BlizzCon zu liefern. Sie werden sich im Lauf des Wochenendes mehrfach in den Stream einklinken und auf der Messe alles zu den neuen Ankündigungen in Erfahrung bringen, das sich Blizzard aus den Rippen pressen lässt! Sollte tatsächlich Diablo 4 angekündigt werden, werden wir Himmel und Hölle in Bewegung setzen, euch noch am Wochenende eine dicke Titelstory dazu zu präsentieren!

Mehr zum Thema: