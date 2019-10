Die Gerüchte um ein Overwatch 2 nehmen zu. Vor einigen Wochen twitterte bereits Streamer Metro bereits über mögliche Leaks, jetzt das E-Sport-Netzwerk ESPN nach. Experte Rod Breslau zufolge, werde Blizzard auf der diesjährigen BlizzCon den Nachfolger von Overwatch ankündigen, inklusive einem neuen Logo, Spielmodi, Karten und einem noch unbekannten Helden. Die Infos stammen laut Breslau aus einer BlizzCon-Quelle und einem Dokument zur BlizzCon, das ESPN vorliegen soll.

PvE-Fokus

Der Fokus von Overwatch 2 liege auf PvE und Story. So werde es eine Story-Mission für vier Spieler geben, in der ihr in Rio de Janeiro unterwegs seid. Außerdem werde es Ingame-Items geben. Einem weiteren Leak von Content Creator Stylosa von Cloud9 ESports zufolge, steigert man die Heldenfähigkeiten in Overwatch 2 durch Level-Aufstiege in einer Art Talentbaum. Das könnte so aussehen:

Spielmodus »Push«

Worum es in dem neuen Spielmodus namens Push geht und wie er funktioniert, hat Breslau nicht verraten. Push sei allerdings PvP und spiele auf einer neuen Karte, die auf der kanadischen Stadt Toronto basiert.

Neuer Held?

ESPN liefert hier keine konkreten Infos, bis auf die Vermutung, dass ein neuer Held auf der BlizzCon angekündigt werde.

Überarbeitetes Logo

Blizzard werde sein Logo laut Breslau beibehalten, allerdings mit einer »2« am rechten Rand. Das sieht folgendermaßen aus:

new from me for ESPN:



Sources: Blizzard will unveil the next iteration of Overwatch at BlizzCon, Overwatch 2, which will feature PvE, new maps, new game modes, and a new hero among other updates @ESPN_Esports https://t.co/nbq72oM8nU pic.twitter.com/ooKqLhPy36