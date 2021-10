Blizzcon 2022 abgesagt: Event soll sich in Zukunft verändern

Blizzards hauseigene Spielemesse, die im Februar 2022 stattfinden sollte, wurde ersatzlos gestrichen. In einem Blogpost erklären die Entwickler, dass der Blizzcon in zukünftigen Jahren außerdem Veränderungen bevorstehen. Ursprünglich sollte die Messe wie viele andere Spiele-Events erneut online stattfinden.

Auf der offiziellen Blizzard-Website wird in einem kurzen Statement auf die Gründe eingegangen. Es sei nicht die richtige Zeit, um Energie in die Messe zu stecken, stattdessen wolle man sich auf das Studio selbst konzentrieren. Die deutsche Übersetzung findet ihr hier:

Zu dieser Zeit haben wir das Gefühl, die Energie, die das Organisieren einer solchen Show brauchen würde, sollte besser genutzt werden, um unsere Teams zu unterstützen und mit der Entwicklung unserer Spiele und Erfahrungen voranzukommen.

Außerdem würden wir uns gerne die Zeit nehmen, umzudenken, wie die Zukunft der Blizzcon aussehen könnte. Die erste Blizzcon ist 16 Jahre her und eine Menge hat sich seit dieser Zeit verändert. Am auffälligsten die zahlreichen Wege, wie Spieler und Communitys zusammenkommen und sich als Teil von etwas größerem fühlen.



Wie auch immer das Event in Zukunft aussieht, wir müssen auch sichergehen, dass es sich so sicher, einladend und inklusiv wie möglich anfühlt. Wir sind engagiert, kontinuierlich mit unseren Spielern zu kommunizieren und wir sehen, dass die Blizzcon eine große Rolle spielt, das voranzubringen. Wir freuen uns darauf, was wir mit dem Event tun werden, wenn wir es in Zukunft wieder besuchen.