Plötzlich überschlagen sich alle Gaming-Seiten mit Lob: Vom bestbewerteten Spiel 2025 habt ihr wahrscheinlich noch nie gehört

In Blue Prince erkundet ihr ein riesiges und mysteriöses Anwesen.

Was ist das bisher beste Spiel des Jahres 2025? Wenn man der Rangliste auf Metacritic glaubt, dann heißt es Blue Prince. Das Rätselabenteuer erreicht bei etwa 30 Bewertungen einen sagenhaften Metascore von 92 und erscheint bereits am 10. April.

Doch was ist Blue Prince überhaupt für ein Spiel und was macht es denn so gut?

Darum geht's in Blue Prince

In Blue Prince erbt ihr ein riesiges Anwesen von einem verstorbenen Verwandten, allerdings nur unter einer Bedingung: Ihr müsst in dem Haus mit 45 Zimmern das Zimmer Nummer 46 finden. Schon an dieser Stelle sollte klar werden, dass es sich hier nicht um eine gewöhnliche Erbschaft handelt.

Denn es gibt gleich zwei Twists: Zum einen entscheidet ihr, in welchen Raum des Anwesens eine Tür führt, durch die ihr gehen wollt (in Zimmer 46 könnt ihr aber natürlich nicht einfach gehen). Außerdem verändert sich das Gebäude jeden Tag und sowohl der Grundriss als auch die Zimmer sind nicht mehr dieselben.

Ihr rätselt euch also von Zimmer zu Zimmer und sucht nach Hinweisen und wichtigen Gegenständen, die euch den nächsten Schritt zu Zimmer 46 weisen. Nach und nach entdeckt ihr außerdem die dunklen Geheimnisse des Anwesens und deckt politische Intrigen und das Verschwinden eines Kinderbuchautors auf.

Was sagen die Kritiker?

In den Tests zu Blue Prince werden begeisterte Töne angeschlagen. Immer wieder ist von einem der besten Spiele des Jahres und einer einzigartigen Erfahrung die Rede. Lob gibt es sowohl für die Geschichte als auch die Rätsel-Mechaniken:

Blue Prince ist ein besonders Spiel voller Mysterien, Geheimnisse und umwerfender Momente mit einem süchtig machenden Gameplay Loop. Es ist so gut, dass es fast nicht reicht, es nur als eines der besten Rätselspiele aller Zeiten zu bezeichnen. Es ist möglicherweise die unvergesslichste Erfahrung, die ich jemals beim Spielen gemacht habe und ich kann nicht aufhören, daran zu denken. Digital Spy

Blue Prince ist ein Puzzle-Adventure, das perfekt das Vertrauen in die Intuition der Spieler mit gerade genug Führung balanciert, um vollständige Verwirrung zu vermeiden. Durch jede entdeckte Abkürzung, jede triumphale Puzzle-Lösung und jeden unerwartete Twist fühlt sich eure Reise durch das Anwesen unglaublich persönlich an. Noisy Pixel

Blue Prince ist eine seltene Perle im Puzzle- und Erkundungsgenre. Mit einer einzigartigen Herangehenswese fordert es die Logik der Spieler heraus, während es die Neugier anregt durch eine mysteriöse, wundersame Welt voller Geheimnisse. Das ständige Gefühl der Entdeckung, kombiniert mit Mechaniken die jedes neue Spiel in eine unterschiedliche Erfahrung verwandeln, machen das Spiel einzigartig. Game Blast

Es scheint so, als würde mit Blue Prince ein Spiel auf euch warten, dass es so schnell nicht nochmal geben wird. Falls ihr jetzt auch herausfinden wollt, was sich denn in Zimmer 46 verbirgt, müsst ihr nicht mehr lange warten: Blue Prince erscheint am Abend des 10. Aprils und wird dann auf Steam, Playstation 5 und Xbox Series X/S verfügbar sein.