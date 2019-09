So lenkt ihr Fahrzeuge in Borderlands 3 mit WASD & zielt mit der Maus

Die Fahrzeuge in Borderlands 3 machen einen nicht unwesentlichen Teil des Gameplays aus. Wir heizen regelmäßig in verschiedenen Karossen unter anderem über Pandora. Dabei setzt der neue Loot-Shooter auf das bekannte Steuerungsmuster aus Borderlands 2.

Das heißt: Standardmäßig dient die Maus zum Lenken des Autos und steuert gleichzeitig die Blickrichtung und damit auch die Ziel-Position der Kanonen. Es ist mit dieser Einstellung also nicht möglich, gleichzeitig geradeaus zu fahren und seitlich zu schießen.

Komischerweise sind die seitlichen Steuerungstasten A und D in den Optionen sowohl für Zu-Fuß-Ausweichen als auch Fahrzeug-Lenken belegt. Trotzdem reagiert die Fahrzeug-Lenkung nicht, wenn ihr A und D drückt.

So behebt ihr das Problem

Um nun mit WASD sowohl Gas und Bremse als auch die Lenkung bedienen zu können, müsst ihr einen seltsamen, aber schnell ausgeführten Trick anwenden. Wechselt dafür in die Optionen und drückt den Reiter für Gamepad-Einstellungen.

Hier ändert ihr nur eine Option: Wechselt bei »Tastenbelegung - Fahren« auf »Fahrzeugbezogen: Linke Seite«. Das war's schon.

Keine Sorge, wenn ihr gar kein Gamepad benutzt: Dieser Fix für Borderlands 3 schaltet für Maus-Tastatur-Spieler aus uns unbekannten Gründen lediglich die Tasten A und D im Fahrzeug-Tastatur-Schema frei. So steuert ihr nun mit WASD das Fahrzeug und mit der Maus den Rundumblick, an den auch die Kanonen-Ausrichtung gekoppelt ist. Das macht die Fahrzeuge in Borderlands 3 gleich doppelt so spaßig.

