Borderlands 3 in Fortnite: Crossover-Event hat begonnen

»Der Wahnsinn geht in Fortnite los«, titelt Epic. Gemeint ist damit ein Crossover-Event, das Borderlands 3 mit dem Battle-Royale-Shooter vereint. Denn ab sofort könnt ihr mit einem Psycho und Claptrap die Fortnite-Insel unsicher machen - beziehungsweise die Pandora-Risszone: Ein neues Gebiet, das den Cel-Shading-Stil von Borderlands 3 einfängt. Am 10. September endet das Event.

Das Event hat einen neuen Ort auf der Karte hervorgebracht: Pandora aus der Borderlands-Reihe. Allerdings unterscheidet es sich nicht nur optisch vom Rest der Insel, sondern bringt auch seine ganz eigenen Regeln mit.

Wenn ihr euch in der Pandora-Zone befindet, lädt sich euer Schild automatisch wieder auf, wenn ihr vier Sekunden lang nicht im Kampf wart - eine Anspielung auf die Borderlands-Reihe, in der sich euer Schild ebenfalls automatisch regeneriert.

Das Wüstengebiet und die Pandora-Gebäude sind nun außerdem im Kreativmodus enthalten. Wenn ihr eure Bauten mit #FortniteXWahnsinn vertaggt und auf Social-Media-Plattformen wie Instagram, Twitter und Reddit teilt, taucht es möglicherweise bei The Block auf - einem Gebiet auf der Insel für Spielerkreationen.

When you see it...#FortniteXMayhem pic.twitter.com/brziHtDtnq