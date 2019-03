Noch gibt es keinen offiziellen Release-Termin für Borderlands 3, aber wir gehen fest davon aus, dass Gearbox noch 2019 anpeilt. Warum? Weil der Entwickler selbst dafür gleich drei sehr starke Indizien geliefert hat!

Nummer eins: Bereits im Finanzreport von 2018 erklärte Publisher 2k, dass noch im kommenden Finanzjahr ein »heiß erwartetes Spiel« zu einer seiner »größten Marken« erscheinen wird. Der Publisher hat derzeit kein anderes angekündigtes Spiel in der Mache, auf das diese Beschreibung zutreffen würde. Nun könnte das immer noch auf einen Release 2020 hindeuten, denn das entsprechende Finanzjahr geht vom 1. April 2019 bis zum 31. März 2020. Aber das bringt uns zu...

Bereits im Finanzreport von 2018 erklärte Publisher 2k, dass noch im kommenden Finanzjahr ein »heiß erwartetes Spiel« zu einer seiner »größten Marken« erscheinen wird. Der Publisher hat derzeit kein anderes angekündigtes Spiel in der Mache, auf das diese Beschreibung zutreffen würde. Nun könnte das immer noch auf einen Release 2020 hindeuten, denn das entsprechende Finanzjahr geht vom 1. April 2019 bis zum 31. März 2020. Aber das bringt uns zu... Nummer zwei: Randy Pitchford verkündete im Reveal-Livestream, dass dieses Jahr »das Jahr von Borderlands« wird. Das deutet stark darauf hin, dass es dieses Jahr Schlag auf Schlag gehen und mit Borderlands 3 in einem großen Finale münden soll. Ohne ein vollwertiges neues Spiel könnte man 2019 gerade nach all der langen Wartezeit auf keinen Fall als das große Borderlands-Jahr bezeichnen.

Randy Pitchford verkündete im Reveal-Livestream, dass dieses Jahr »das Jahr von Borderlands« wird. Das deutet stark darauf hin, dass es dieses Jahr Schlag auf Schlag gehen und mit Borderlands 3 in einem großen Finale münden soll. Ohne ein vollwertiges neues Spiel könnte man 2019 gerade nach all der langen Wartezeit auf keinen Fall als das große Borderlands-Jahr bezeichnen. Nummer drei: Was wir bislang vom Spiel gesehen haben, macht für eine erste Ankündigung einen enorm fortgeschrittenen Eindruck. Der erste Gameplay-Trailer zeigte bereits Ingame-Szenen verschiedener Klassen und auf verschiedenen Welten sowie eine ganze Reihe von Story-Cutscenes. Oft zwar nur in kurzen Einblicken, aber die Breite an Inhalten ist nicht die Norm für ein erstes Gameplay-Video.

Nun ist die Spiele-Entwicklung ein unberechenbares und schwieriges Feld, also könnte immer noch etwas dazwischenkommen - vielleicht plant Gearbox derzeit einen Release 2019, aber es ergeben sich auf der Zielgeraden noch Schwierigkeiten und Borderlands 3 wird doch noch verschoben. Bereits dieses Jahr erlebten wir einige prominente und überraschende Verschiebungen, etwa bei Anno 1800 und Total War: Three Kingdoms.

Aber der aktuelle Plan ist unserer Meinung nach recht eindeutig ein Release in diesem Jahr. Vermutlich werden wir bereits am 3. April mehr wissen, denn dann will Gearbox mehr über Borderlands 3 verraten. Bis dahin haben wir in unserer Preview zum Spiel alle bislang bekannten Infos zusammengefasst.