»Wirklich so schlecht«: Der Borderlands-Film erntet absolut vernichtende erste Reaktionen

Das sieht gar nicht gut aus für den Borderlands-Film von Regisseur Eli Roth. Bevor die Adaption der beliebten Shooter-Reihe am 22. August 2024 in den deutschen Kinos startet, schlagen jetzt erste Reaktionen dazu im Netz auf. Und die fallen alles andere als euphorisch aus.

Die Reaktionen zu Borderlands sind vernichtend

Ganz im Gegenteil: Borderlands wird nahezu in der Luft zerrissen! Pressevertreter durften schon mal ihre ersten Eindrücke auf Social Media teilen, während langsam, aber sicher, erste Reviews eintrudeln. Dafür behaltet ihr am besten Rotten Tomatoes und Metacritic im Auge.

Die Reaktionen werfen mit vernichtenden Begriffen wie uninspiriert , desaströs und kann man sich nicht anschauen um sich. Damit dürften sich Borderlands-Fans in ihren schlimmsten Befürchtungen bestätigt fühlen. Ein paar aussagekräftige Reaktionen haben wir für euch gesammelt:

Der Borderlands-Film ist ein Desaster. Gefüllt mit allen möglichen Klischees tauscht der Film das Chaos und die Kreativität der Spiele gegen gegen einen leblosen, unlustigen und visuell abstoßenden Blindgänger mit nervigen Charakteren und einem Cast, der keinerlei Chemie mit sich bringt.

Das Social-Media-Embargo ist jetzt abgelaufen und ich kann behaupten, dass der Borderlands-Film eine außerordentliche Liebe fürs Detail für diejenigen an den Tag legt, die die Spiele gespielt haben. Ich weiß aber nicht, ob das reicht, damit die Leute [dem Film] nicht vorwerfen, einfach nur Guardians of the Galaxy nachzuahmen.

So vorhersehbar Filme heutzutage Filme ausfallen, so wenig kann man sich Borderlands anschauen. Mit so viel Talent vor und hinter der Kamera ist es direkt beeindruckend, dass das als fertiges Produkt dabei herauskommt. Blanchett und Hart haben viel Spaß und das rettet den Film vor einer Vollkatastrophe. Obwohl Borderlands ein ganzes Franchise lostreten soll, wäre es überraschend, wenn dieser Film überhaupt ein Publikum findet.

Oh, hey, ich darf euch jetzt sagen, dass ich den Borderlands-Film gesehen habe und dass er richtig schlecht ist. Ich wollte ihn wirklich gerne mögen, aber ein uninspirierter Plot, mehrere deplatzierte Performances und in der kuriosen Situation, gleichzeitig teuer und sehr billig auszusehen, enden in einer riesigen Fehlzündung.

Borderlands ist eine rätselhafte Spielverfilmung. Potenzial für Worldbuilding ist zwar vorhanden, doch es kommt aufgrund eines gehetzten und langweiligen Drehbuchs nie dazu. Die Sets sind beeindruckend, schauen aber aufgrund des mauen CGI billig aus. Cate Blanchett, Ariana Greenblatt und Jack Black sind alle großartig, auf wenn ihre Charaktere kaum entwickelt sind und ein Großteil der Witze nicht zündet. Und während die Spiele mit einer FSK-18-Freigabe daherkommen, wurde dem Film eine FSK-16-Freigabe erteilt und man merkt, dass Eli Roth damit in eine unangenehme Situation gebracht wurde, in der er versucht, ein spaßiges und bizarres Abenteuer zu erschaffen. Nicht schlecht, aber eigentlich kann man es komplett vergessen.

Borderlands wirkt so, als wollte ein aus der Zeit gefallender Produzent den coolen Kids gefallen. Es gibt keinen einzigen aufrichtigen Charakter-Moment, nur flapsige Sprüche, die sich schon veraltet anfühlen, nachdem sie der Schauspieler ausgesprochen hat. [Borderlands] ist nicht einmal so schlecht, dass er schon wieder gut wäre - es ist einfach nur ein komplettes Schlamassel.

Schon in den vergangenen Wochen erntete die Shooter-Verfilmung viel Kritik seitens Fans - werft zum Beispiel mal einen Blick in die Kommentare bei YouTube: Das Casting von Cate Blanchett als Lilith, Kevin Hart als Roland oder Jack Black als Claptrap sorgte für hochgezogene Augenbrauen.

Der erste Trailer schien sich ebenso zum Missfallen vieler Fans zu sehr an Marvels Guardians of the Galaxy anzubiedern. Und zu guter Letzt bremste der Umstand, dass Borderlands auf ein jugendfreundliches PG-13-Rating setzt - ganz im Gegensatz zu der durchaus brutalen Vorlage - jegliche übrige Vorfreude aus.

Ab dem 22. August 2024 könnt ihr euch übrigens selbst ein Bild von dem Borderlands-Film machen, der zu diesem Termin in den deutschen Kinos startet - sofern ihr das denn wirklich möchtet. Nach gelungenen Videospielverfilmungen wie zum Beispiel Arcane, The Last of Us oder Fallout scheint nun Borderlands spürbar aus der Reihe zu fallen.

Was haltet ihr davon, dass Borderlands bei ersten Kritiker-Reaktionen durchfällt: Habt ihr auf ein anderes Ergebnis gehofft oder genau damit gerechnet? Werdet ihr euch zum Kinostart selbst ein Bild vom Borderlands-Film machen oder könnt ihr guten Gewissens darauf verzichten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!