Fantasy-Roman von Brandon Sanderson 18 Jahre später plötzlich auf den Bestseller-Listen, Autor dankt TikTok

Brandon Sanderson gehört zu den bekanntesten Fantasy-Autoren der heutigen Zeit.

»Ich habe gerade die kurioseste E-Mail meines Lebens bekommen«, leitet Fantasy-Autor Brandon Sanderson seine Danksagung auf Tiktok ein. In seinem Postfach befindet sich die Info, dass das erste Buch von Mistborn (Kinder des Nebels) es auf die Bestseller-Liste der USA Today geschafft hat. Und zwar 18 Jahre nach der Ersterscheinung.

»Schuld« daran ist eine ganz spezielle Community auf Tiktok. Auf der Kurzvideo-Plattform gibt es eine große Fangemeinde von Buchliebhabern, die sich selbst BookTok nennt. Vielleicht habt ihr den Begriff bereits hier und da aufgeschnappt, denn auch große Buchläden wie Thalia oder Hugendubel werben bereits mit #Booktok.

Was ist Booktok?

Die Booktok-Community besteht vor allem aus Teenagern und jungen Erwachsenen mit einem Hang zu den Genre Fantasy, Romance und Young Adult, beziehungsweise New Adult. Die geliebten Bücher behandeln meistens Themen wie Freundschaft, Liebe, Erwachsenwerden und Selbstfindung.

Auf Tiktok teilt die Community in ihren Videos vor allem Buchempfehlungen - etwa zu Mistborn von Brandon Sanderson. Die werden dann so oft angeklickt und die Empfehlungen gekauft, dass es auch 18 Jahre alte Bücher auf einmal auf die Bestenliste schaffen. Das zeigt sehr eindrucksvoll, wie groß und mächtig die Bewegung um das Hashtag geworden ist. Es ist einfach wild , sagt auch Sanderson dazu und bedankt sich herzlich. Das ganze Video könnt ihr euch hier ansehen:

In den Kommentaren unter dem Video spiegelt die Booktok-Community die Liebe und Dankbarkeit zurück. Viele sprechen davon, dass Mistborn für sie der Einstieg in Sanderson Fantasy-Universum war. Andere wiederum wünschen sich einen geliebten Charakter aus den Büchern namens Kelsier zurück in Fortnite - dort debütierte er nämlich schon 2021 im Rahmen des Cosmere Castaway Skin-Sets.

7:37 Die Zukunft der Spielegrafik zeigt sich - So stark profitiert Fortnite von der Unreal Engine 5.1

Autoplay

Worum geht’s in Mistborn?

Falls ihr bisher noch nicht von diesem grandiosen Fantasybuch gehört habt, erklären wir euch schnell, worum es geht und warum das Buch so geliebt wird.

In Mistborn geht es um eine Gruppe von Rebellen, die sich die Allomantie, also die Magie der Anziehung und Abstoßung verschiedener Metalle, zu Nutze machen, um den aktuellen Herrscher zu stürzen. Ihr Anführer Kelsir sieht den großen Durchbruch, als sich die Protagonistin Vin der Gruppe anschließt.

Das Buch ist für viele der Einstieg ins Sanderson-Universum und aufgrund seiner fantastisch geschriebenen Charaktere und den gut funktionierenden Plottwist sehr geliebt. Die Mistborn-Reihe umfasst insgesamt sieben Bücher: Drei Bücher der ersten Ära (die drei könnt ihr auch als in sich abgeschlossene Trilogie lesen) und vier weitere, die 300 Jahre später spielen und eine zweite Ära bilden.

Eine dritte Ära ist ebenfalls geplant und soll in einer Fantasy-Version der 1980er spielen, während Sanderson auch schon über eine vierte Ära im Space-Opera-Stil sprach. Die Fantasy-Reihe ist also noch lange nicht vorbei.

Umso schöner ist es, dass nun der erste Teil so viel Liebe und Aufmerksamkeit erhält.

Habt ihr Mistborn schon gelesen? Und kanntet ihr Booktok schon vor dieser Meldung? Schreibt es uns doch in die Kommentare!