Damit hätten wir so schnell nicht gerechnet. Die Entwickler hinter dem Aufbau-Tipp Builders of Egypt haben einen Nachfolger, oder besser gesagt einen Ableger angekündigt. 2021 erscheint demnach Builders of Greece, es geht also ins Antike Griechenland. Das Spiel hat sogar bereits einen ersten Teaser und eine Steam-Seite mit einigen Screenshots, die ihr euch auch direkt hier ansehen könnt:

Builders of Greece - Screenshots ansehen

Eine überraschende Ankündigung?

Die Ankündigung kommt in erster Line deshalb so überraschend, da Builders of Egypt noch gar nicht wirklich erschienen ist. Bislang existiert auf Steam nur eine einfache Demo-Version, in der ihr euch durch das erste Kapitel der Kampagne spielen könnt.

Der vollwertige Release von Builders of Egypt sollte ursprünglich noch 2020 erfolgen - das wurde aber mittlerweile auf das erste Quartal 2021 korrigiert. Es wird also noch ein Weilchen dauern, bevor Builders of Egypt selbst fertig ist. Parallel wird aber offenbar schon an Builders of Greece gearbeitet.

Das Entwicklerstudio von Builders of Egypt besteht sogar hauptsächlich nur aus einer Person, dem polnischen Entwickler Jacek Turek. Offenbar arbeitet dieser für Builders of Greece aber mit dem ebenfalls in Polen ansässigen Studio Creative Forge Games zusammen.

Was für ein Spiel wird Builders of Greece

Es ist sehr stark anzunehmen, dass Builders of Greece zu großen Teilen auf die selben Spielmechaniken setzt wie schon Builders of Egypt. Es wird also ein Aufbauspiel, das im Geiste der Klassiker von Impressions Games steht. Also dem Studio, das Ende der 90er und Anfang der 2000er Aufbauspiele wie Pharao und Zeus verantwortete. Builders of Egypt sieht bereits sehr vielversprechend aus und wird auf Steam positiv aufgenommen:

Builders of Greece soll diesen (vorläufigen) Erfolg also fortsetzen und wie schon Impressions mit Zeus zeigte, ist die nächste Station dafür das alte Griechenland. Aus der Produktbeschreibung von Builders of Greece gehen zudem noch folgende Inhalte hervor:

Wir kümmern uns um den Aufbau der Politik und der Ökonomie einer Stadt im antiken Griechenland.

Wir müssen die Infrastruktur planen und effiziente Warenketten einrichten.

Es wird sowohl eine Kampagne geben als auch einen kompetitiven Modus.

Auch der Handel wird in Builders of Greece wieder eine große Rolle spielen.

Herzstück von Builders of Greece wird der Bau epochaler Prachtbauten, beispielsweise errichten wir eindrucksvolle Tempel zu Ehren des griechischen Götterpantheons.

Impressions Games reicherte seinerzeit das Städtebau-Prinzip noch mit einer gehörigen Ladungen mytholigischer Gottheiten und griechischer Heroen an. Builders of Greece wird diesen etwas übernatürlichen Aspekt aber wohl eher vernachlässigen und sich mehr auf historische Tatsachen stützen.