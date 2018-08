Burnout Paradise Remastered - PC-Version erscheint nächste Woche und ist via Origin Access spielbar

Am 21. August 2018 erscheint Burnout Paradise Remastered endlich für den PC. EA nutzt die Chance und fügt den Titel zusammen mit acht weiteren dem Origin-Access-Programm hinzu.

Wer sich schon jetzt für Origin Access registriert oder bereits Mitglied ist, darf aber bereits die auf 10 Stunden beschränkte Trial-Version spielen. Wer die neue Premium-Version (15 Euro statt 4 Euro pro Monat) von Origin Access bezieht, darf gleich das komplette Spiel vorm Release zocken. Die Unterschiede der beiden Abos und den kompletten Katalog mit über 100 Spielen findet ihr in einem eigenen Artikel.

Zugriff auf den Standard-Vault erhalten alle Abo-Kunden, Premium-Kunden dürfen sich aber über alle neuen EA-Spiele und Ingame-Boni freuen. Die neun neuen Titel im Vault stehen aber allen Origin-Access-Spielern zur Verfügung. Mit dabei sind unter anderem die Indie-Perlen Fe und Ghost of a Tale oder das deutsche Adventure Die Säulen der Erde.

Burnout Paradise Remastered im Konsolen-Test: Arcade-Flitzer (fast) ohne Schnitzer

Riesiges Level-Up bei GameStar Plus

GameStar Plus wächst - und bekommt ein neues Team. Das bedeutet: Mehr Inhalt, mehr Service, mehr Zuhören! Denn wir wollen die Wünsche unserer Plus-Mitglieder künftig noch besser erfüllen, sei’s mit spannenden Artikel und Videos, sei’s mit unserem verbesserten Kundenservice. Zum Start des neuen Plus gibt es zudem neue Formate und besondere Titelstorys, etwa zur Mod Fallout: Cascadia, die nicht nur eine riesige Spielwelt, sondern auch mehr Rollenspiel bringt als Fallout 4. Das ist neu bei GameStar Plus