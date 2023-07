Call of Duty 2023 soll wohl einen Fehler vermeiden, der noch bei MW2 für Wut sorgte

CoD 2023 soll nahtlos an MW2 anschließen und die Story fortsetzen.

Nachdem bereits im Frühjahr durchgesickert war, dass CoD 2023 eine Fortsetzung von MW2 werden und Modern Warfare 3 heißen würde, gibt es jetzt neue Leaks. Und die haben es definitiv in sich!

Diese Infos sind allerdings nicht offiziell – betrachtet alle Aussagen also bitte mit einer gesunden Portion Skepsis.

Wer ist der Leaker? Der britische Twitter-Kanal BobNetworkUK hat geheime Details zu Modern Warfare 3 im Code von Warzone entdeckt und veröffentlicht. Als Beweis postete er Screenshots aus MW3.

Leak 1: Minimap

Der wahrscheinlich größte Kritikpunkt an der MW-Serie seit 2019 ist die Minimap. So brach 2022 erneut ein wilder Proteststurm los, weil Gegner beim Abfeuern ihrer Waffe nicht als rote Punkte auf der Minikarte angezeigt wurden – so wie es in früheren CoD-Teilen Tradition gewesen war.

Dem neuen Leak zufolge wechselt man nun die Strategie und kehrt zur klassischen Minimap zurück – ganz zur Freude zahlreicher langjähriger CoD-Fans.

Leak 2: Gear-System

Die Perks in MW3 sollen überarbeitet und in ein Gear- oder Ausrüstungssystem integriert werden. Spielern sollen demnach bestimmte Ausrüstung anlegen können, um Perk-Vorteile zu erhalten, darunter Westen, Stiefel oder Handschuhe.

Mit einer Grenadier-Weste sollt ihr zum Beispiel mehr Granaten oder mit der Gunner-Weste zwei Primärwaffen tragen können (früher: Overkill-Perk). Der beliebte und seit 2019 gestrichene Ninja-Perk soll auf diesem Weg ebenfalls zurückkehren.

Leak 3: Waffen aus MW2

BobNetwork will außerdem in den Spieldateien den Beweis entdeckt haben, dass freigespielte Waffen aus MW2 im Nachfolger übernommen werden.

Das würde sich mit der Theorie decken, dass CoD 2023 zunächst als Addon für Modern Warfare 2 entwickelt und später zu einem vollwertigen Teil umgebaut wurde. Der Leak schürt Hoffnungen, dass man den Fortschritt aus dem aktuellen CoD weitgehend übernehmen können wird.

Der Leaker deutet außerdem an, dass der War Mode aus CoD WW2 zurückkehren könnte. In dieser beliebten Objective-Variante von 2017 kämpften Angreifer und Verteidiger um Abfolgen von Missionszielen in kleinen Multiplayer-Kampagnen.

Entwickelt wurde der War Mode damals von Sledgehammer Games, die jetzt auch für MW3 verantwortlich sein sollen.

Was sagt ihr zu den Leaks? Schenkt ihr den Infos Glauben und würde euch die Rückkehr der klassischen Minimap freuen? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare!