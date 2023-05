CoD 2023: Soll Modern Warfare 3 heißen, Insider bestätigt früheren Leak und enthüllt große Neuerung

Zuletzt hatte Sledgehammer Games 2021 Verantwortung für ein Call of Duty. Nun kehren Sie nach Vanguard anscheinend früher als gedacht ans Ruder mit Modern Warfare 3 zurück.

Es scheint sich zu bestätigen. Wir berichteten im Februar darüber, dass der diesjährige Call of Duty Ableger laut Insidern Modern Warfare 3 heißen wird. Nun legt Tom Hendersen nach. Der Gründer von Insider Gaming offenbart auf seiner Webseite unter Bezugnahme auf Quellen erste angebliche Details zur kommenden Battle Royale Map für Warzone. Aber Achtung: Keine dieser Infos ist offiziell.

Von wem stammen die ursprünglichen Leaks? Tom Henderson begleitet Call of Duty schon lange und hat in der Vergangenheit zahlreiche zutreffende Infos geleakt, zuletzt zu Modern Warfare 2. Noch ist CoD 2023 nicht offiziell angekündigt, laut Publisher Activision steht dieses Jahr aber ein »voller Premium-Release« an.

Las Almas als neue Battle Royale Karte

Laut Insidern soll die Karte Las Almas aus der Modern Warfare 2 Kampagne als Teil der im Dezember startenden ersten Saison für das dann aktuelle Warzone erscheinen. Spieler des aktuellen Hauptserienteils liefern sich derzeit bereits des Öfteren Matches in der fiktiven mexikanischen Stadt.

Ob es bei Warzone 2 bleibt? Dazu verraten auch die Insider nichts. Auch anderweitig gibt es dazu bisher keine näheren Informationen.

Was wissen wir über Modern Warfare 3?

Behalten die Insider recht, dann wird der Titel am 10. November 2023 für die serientypischen Plattformen erscheinen. Er wird ein echtes Sequel zu Modern Warfare 2 sein und unter Leitung von Sledgehammer Games entwickelt - andere Studios unterstützen. Das Spiel soll bieten:

Kampagne

Multiplayer

Zombiemodus unter dem Titel Outbreak 2.0

Allerdings könnte letzterer laut Quellen auch noch herausgelöst und als Free2Play-Variante angeboten werden. Die internen Überlegungen hierzu sollen noch andauern.

Klage gegen Activision Blizzard Activision Blizzard sieht sich aktuell einer Klage wegen Sexismus und ungleicher Behandlung von weiblichen Mitarbeitern ausgesetzt. Falls die Missstände für eure Kaufentscheidung eine Rolle spielen, haben wir für euch alle Infos zur Sexismus-Klage in einem ausführlichen Artikel zusammengefasst. Unsere Haltung und Konsequenzen zu den Vorgängen könnt ihr in einem Leitartikel zum Blizzard-Skandal von GameStar-Chefredakteur Heiko Klinge nachlesen.

Was sagt ihr zu diesen Berichten? Angenommen, all das stimmt bis auf die Unze: Gefallen euch die Neuigkeiten oder hättet ihr euch eine andere Zukunft der Reihe gewünscht? Was versprecht ihr euch vom neuen Call of Duty? Und haltet ihr die augenscheinlich neue Battle Royale Karte für eine gute Wahl? Schreibt uns eure Meinung und Gedanken gerne in die Kommentare!