Call of Duty: Die Beta von Modern Warfare 2 sprengt alle Serien-Rekorde

Wenn wir den Blick mal nur auf die reinen Daten richten, zeigt sich, dass die Open Beta von Call of Duty: Modern Warfare 2 ein riesiger Erfolg war: mehr Spieler, mehr gespielte Matches, mehr gespielte Stunden als bei jedem Vorgänger.

Wir haben einen Überblick zum großen Erfolg, aber auch den angekündigten Änderungen, die nach der Beta am Shooter vorgenommen werden sollen.

Viel Erfolg, aber auch viel Kritik

Sämtliche verfügbaren Plattformen werden dabei zusammengezählt, also PC (Steam und Battle.net), Playstation 4 und 5 sowie Xbox One und Series X/S. Die Entwickler veröffentlichten allerdings keine konkreten Zahlen, sondern teilten die Erfolgsmeldung via Twitter:

Immerhin die Steam-Spielerzahlen sind öffentlich zugänglich. Bei SteamDB zeigt sich, dass der Peak bei 168.330 gleichzeitig aktiven Spielern lag, das sind rund 10.000 mehr als bei der Beta von Battlefield 2042.

Natürlich sind die nackten Zahlen noch kein Maßstab dafür, wie gut das Spiel bei der Community ankommt. Allerdings kann Modern Warfare 2 durchaus einiges Lob einsammeln - etwa beim bekannten CoD-Experten Xclusive Ace. Auch unsere Redaktion hatte ziemlich viel Spaß mit dem Multiplayer, zum Beispiel mit dem Ground-War-Modus:

Doch es gibt auch laute Kritik: Nicht alle sind nach der Open Beta überzeugt davon, dass Modern Warfare 2 die Serie zu neuem Glanz führen kann. Viele stören sich an den fehlenden roten Punkten auf der Mini-Map, an der teils schlechten Sichtbarkeit oder den Schrittgeräuschen, die oft dazu führen, dass man erstmal auf einen Verbündeten ballert.

Unser freier Autor Sascha Penzhorn ist nach der Testphase eher skeptisch als beruhigt:

Was sich nach der Beta ändert

Zumindest einige der häufig kritisieren Punkte wollen die Entwickler noch vor dem Release am 28. Oktober 2022 angehen, wie sie in einem Blog-Post mitteilen. Die wichtigsten Äderungen:

Die Lautstärke von Schrittgeräuschen eurer Freunde und Feinde soll angepasst werden

Auch die Sichtbarkeit soll weiter verbessert werden, damit wir Gegner und Verbündete zuverlässig auseinander halten können

Dass sich die Lobbys nach jedem Match auflösen, gefällt vielen Spielern nicht, hier soll es eine Lösung zum Launch geben

Im Third-Person-Modus soll verbessert werden, wie wir die Perspektive von einer Schulter zur anderen wechseln

Generell habe man viele Bugs erkannt und könne diese nun bearbeiten

Wenn ihr an der Beta teilgenommen habt, bekommt ihr außerdem ein paar exklusive Rewards, sobald Modern Warfare 2 erscheint, je nachdem, aus welchen Rang ihr euch hochgespielt habt. Eine Übersicht findet ihr hier im Bild:

Wie hat euch die Beta gefallen? Und was haltet ihr von den angekündigten Änderungen für die finale Launch-Version von CoD Modern Warfare 2? Schreibt uns gern eure Meinung in die Kommentare!