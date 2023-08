Call of Duty: Modern Warfare 3 wurde offiziell mit Release-Datum angekündigt

0:41 Call of Duty Modern Warfare 3: Erster Teaser stimmt auf Kommendes ein

Endlich ist es offiziell: Nach vielen Spekulationen und Leaks wissen wir, dass Call of Duty 2023 tatsächlich Modern Warfare 3 heißen wird. Die Entwickler teasern den neuen Shooter mit einem kurzen Trailer an und enthüllen dabei das Release-Datum. Am 10. November 2023 ist es schon soweit!

Was wissen wir bereits über Modern Warfare 3?

Dass auch 2023 ein neues Call of Duty erscheint, war schon so sicher wie das »Amen« in der Kirche. Dass es sich dabei um Modern Warfare 3 handelt, ließ sich bereits aus zahlreichen Insiderberichten und Leaks schließen - die offizielle Ankündigung dürfte also niemanden mehr so recht überraschen.

CoD 2023 wird ein direkter Nachfolger zu Modern Warfare 2 aus dem letzten Jahr. So wird vermutlich auch die Story direkt anknüpfen und sich um den Schurken Makarov drehen, dessen Gesicht auch kurz im Teaser zu sehen ist.

Zum ersten Mal in der Serie werden dabei freigeschaltete Waffen und Operator in das neue Spiel übernommen.

Gerüchten zufolge soll MW3 auch die klassische Minimap alter CoD-Teile zurückbringen. Zudem werden Perks an ein neus Gear-System gekoppelt. Geleakte Screenshots verraten zudem die Rückkehr zweier bekannter Maps: Terminal und Scrapyard.

Was wir sonst noch aus Leaks über den kommenden CoD-Teil wissen und was uns Sorgen bereitet, lest ihr in folgenden Artikeln:

Call of Duty: Modern Warfare 3 wird primär von Sledgehammer (CoD WW2, CoD Vanguard) entwickelt.

Was haltet ihr von der Ankündigung? Freut ihr euch auf MW3 - und was erhofft ihr euch vom Nachfolger? Oder steht ihr dem neuesten Teil der Reihe eher skeptisch gegenüber? Verratet es uns doch gerne in den Kommentaren!