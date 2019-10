CoD Modern Warfare - Raytracing und 120/144-Hz-Specs bekanntgegeben, Nvida Features zum Launch

Call of Duty: Modern Warfare kommt am 25. Oktober für PC und die Systemvoraussetzungen wurden bereits bekannt gegeben. Nun reichen die Entwickler im offiziellen Blog auch die empfohlenen Hardware-Spezifikationen für Raytracing nach.

Raytracing wird in Call of Duty Modern Warfare auf Wunsch für die Schattenberechnung eingesetzt, für Reflexionen dagegen nicht. Und es wird auch nur eine Raytracing-Stufe geben, also nur die Option Raytracing an/aus.

Systemanforderungen von CoD Modern Warfare, zum Release doch keine 175 GByte groß

Laut den offiziellen Raytracing-Anforderungen sollen Schatten mittels Strahlenberechnung aber sogar in 4K-Auflösung mit 60 fps möglich sein - allerdings wird eine Geforce RTX 2080 Super vorausgesetzt.

Doch auch Besitzer der aktuell günstigsten Raytracing-fähigen Karte, der RTX 2060, sollen mit den rechenintensiven Raytracing-Schatten flüssig mit 60 fps, dann aber nur in Full HD-Auflösung spielen können.

Mehr als 60 fps

Wer dagegen lieber mit hohen Frame Rates weit jenseits der 60 fps spielt, für den empfehlen die Entwickler im Competitive-Eintrag mindestens eine GTX 1080, RTX 2070 oder Vega 64 - wohlgemerkt ohne Raytracing und nur in Full HD-Auflösung - wobei die angesprochenen Karten unserer Meinung nach auch in 2560x1440 (WQHD) spürbar über 60 fps schaffen sollten.

Hardware-Übersicht für CoD MW:

Minimum Empfohlen Empfohlen RTX Competitive Ultra RTX Auflösung / fps 1080p 30 fps 1080p 60 fps (Medium) 1080p 60 fps mit Raytracing (Medium) 1080p 120/144* fps 4K 60 fps mit Raytracing Grafikkarte Nvidia Geforce GTX 670 / GTX 1650 oder Radeon HD 7950 Nvidia Geforce GTX 970 / GTX 1660 oder Radeon R9 390 / RX 580 Nvidia Geforce RTX 2060 Nvidia Geforce GTX 1080 / RTX 2070 Super oder Radeon RX Vega 64 Nvidia Geforce RTX 2080 Super Prozessor Intel Core i3-4340 oder AMD FX-6300 Intel Core i5-2500K oder AMD Ryzen R5 1600X Intel Core i5-2500K oder AMD R5 1600X Intel Core i7-8700K oder AMD Ryzen 1800X Intel Core i7-9700K oder AMD Ryzen 2700X Arbeitsspeicher 8 GB 12 GB 16 GB 16 GB 16 GB Festplatte 175 GB 175 GB 175 GB 175 GB 175 GB Betriebssystem Windows 7 64 Bit oder Windows 10 64 Bit Windows 10 64 Bit (aktuellste Version) Windows 10 64 Bit (aktuellste Version) Windows 10 64 Bit (aktuellste Version) Windows 10 64 Bit (aktuellste Version)

*im Entwickler-Blog ist die Rede von hohen Bildwiederholraten.

Wie bereits angekündigt, steht für Besitzer von Turing-GPUs, also GTX 1600 und RTX 2000, auch Nvidia Adaptive Shading (NAS) zur Verfügung. Damit soll die Performance ähnlich wie bei Wolfenstein: Youngblood um bis zu 15 Prozent gesteigert werden können.

Da bei NAS jedoch nur ausgewählte Bereiche des Bildes in bestmöglicher Shader-Präzision berechnet werden, lässt die optische Qualität bei genauem Hinsehen (vor allem in Randbereichen) oft merklich nach. Ein Einsatz der adaptiven Lösung ist daher meistens nur zu empfehlen, wenn flüssiges Spielen anders nicht möglich ist.

Nvidia Ansel und Nvida Highlights ab Launch

Überdies werden laut den Entwicklern schon ab Launch Nvidia Ansel und Nvidia Highlights verfügbar sein: In der Single-Player-Kampagne können mit Nvidia Ansel Screenshots aus beliebigen Winkeln erstellt und mit verschiedenen Filtern und Einstellungsmöglichkeiten bearbeitet werden.

Nvidia Highlights wiederum zeichnet, sofern aktiviert, automatisch Schlüsselereignisse, wie besondere Clutch-Kills, Kill-Streaks oder andere spielentscheidende Momente auf.

Call of Duty: Modern Warfare erscheint am 25. Oktober 2019 inkusive Raytracing für die Schatten und den restlichen genannten Nvidia-Features.