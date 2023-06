Call of Duty geht auf Steam wieder steil, Experte sagt: "Hat Season 4 die Blutung gestoppt?"

Warzone 2 befindet sich wieder etwas im Aufwind. Bringt Season 4 die Wende?

Call of Duty Modern Warfare 2 verzeichnet seit Release einen Spielerschwund. Von den rund 500.000 gleichzeitig aktiven Spielerinnen und Spielern verbleiben mittlerweile bloß noch ein Viertel. Allerdings sind diese Zahlen gar nicht so leicht zu interpretieren: Auf der einen Seite wirkt diese Entwicklung angesichts von Warzone 2, also dem Hoffnungsträger für Battle-Royale-Fans, ziemlich enttäuschend, auf der anderen Seite ist es völlig normal, dass Multiplayer-Shooter nach Release Rückgänge erleben. Und 80.000 gleichzeitig aktive Leute sind in Season 4 kein schlechter Wert.

Mit 113.000 Concurrent Players erreichte Warzone 2 beziehungsweise Modern Warfare 2 frisch am 25. Juni jedoch einen Hochstand, den es seit Ende April nicht mehr knacken konnte. Auf den ersten Blick muss man nach den Gründen nicht lange suchen: Call of Duty hatte ein Free Weekend, an dem Fans haufenweise Modi des kostenpflichtigen Modern Warfare 2 ausprobieren und für sämtliche Errungenschaften doppelte Erfahrungspunkte abstauben konnten.

Dass so ein Free Weekend in der mittlerweile vierten Season aber überhaupt noch so viele Fans anlocken, ist alles andere als selbstverständlich. YouTuber und CoD-Experte JGOD mutmaßt gar auf Twitter: Hat Season 4 endlich die Blutung gestillt?

Mit dieser Blutung betitelt JGOD die wahrgenommene Notlage, in der sich Warzone 2 und MW2 seit Monaten befinden. Die Leute reden weniger darüber, Spielerzahlen schrumpfen, Warzone 2 kann nicht an den Erfolg des ursprünglichen Verdansk anknüpfen - so die Annahmen.

Wie gesagt: Die tatsächliche Lage von CoD MW2 und Warzone 2 lässt sich aktuell schwer mit Daten belegen. Prinzipiell gehen die Spielerzahlen in Ordnung - alleine auf Steam hält sich CoD stabil in den Top 10, und viele Leute zocken das Spiel ja über Battle.net. Auf der anderen Seite können wir das nicht mit den finanziellen Erwartungen von Activision gegenrechnen.

Fakt ist aber: Modern Warfare 2 und Warzone 2 befinden sich mittlerweile an einem deutlich besseren Ort als zu Release. Die neue Warzone-Map Vondel erinnert viele Leute an die Hochzeiten von Verdansk, der reguläre Multiplayer-Modus hat einen ordentlichen Map-Pool, es gibt coole Ranked-Modi und, und, und. Und so makaber es klingt: Auch die Abschaltung des ursprünglichen Warzone Caldera dürfte Warzone 2 ab September weitere Spielerinnen und Spieler in die Arme treiben. Einige Fans spekulieren sogar, dass die Devs zum Launch von Modern Warfare 3 im Herbst ein Remake von Verdansk planen.

Was denkt ihr darüber? Interessiert ihr euch noch für Warzone? Oder alles kalter Kaffee, weil ihr lieber Street Fighter 6 zockt?