Manchmal können Multiplayer-Titel frustrierend sein: Da spielt man zig Runden CoD: WW2 und bekommt nur auf den Deckel, ohne dass man weiß, was eigentlich schief läuft. Ausgerechnet Amazons Alexa soll da nun weiterhelfen und zu unserem persönlichen Call-of-Duty-Coach werden.

Aktuell befindet sich mit »Call of Duty Skill« eine neue App für Alexa in der Beta. Ist die aktiviert, analysiert sie unsere Stats nach jedem Match in WW2 und erklärt, woran wir gescheitert sind und was wir besser machen können.

Mehr zu WW2: Multiplayer-Balance wird überarbeitet, Killstreak als Perk

Komfort-Feature oder eigener Coach

Aktiviert wird das Feature einfach per Sprachbefehl. Alexa liest dann wahlweise einfach unsere Werte oder die unserer Freunde vor oder gibt aber personalisierte Tipps, wenn wir das möchten. Die umfassen Verbesserungsvorschläge zum Loadout, zu Strategien in verschiedenen Modi oder sogar konkret zum eigenen Spielverhalten.

Dafür analysiert die Maschine laut Activision über 20 Spielfaktoren und sei mit 250.000 möglichen Antworten zu den Stats ausgestattet, mit denen sie auf 2.500 mögliche Fragen antworten könne.

Wer auf einen KI-Coach verzichten kann, kann Alexa aber auch nutzen, um immer auf dem Laufenden zu sein, was neue Infos oder Updates für WW2 angeht. Zum Beispiel über das neue Blitzkrieg-Event, das unter anderem eine neue Map und einen neuen Modus mitbringt.