Call of Duty: WW2 - Großes Update für nächste Woche angekündigt

Obwohl Call of Duty: Black Ops 4 schon in den Startlöchern steht, gibt es noch neue Inhalte für den Vorgänger CoD: WW2. Am 28. August erscheint der letzte DLC »The Shadow War« auf der PS4 und wie immer 30 Tage später auch für PC und Xbox One. Diesen Freitag fällt außerdem der übliche Community-Patch weg, weil Entwickler Sledgehammer ein großes, kostenloses Update für alle plant.

Das Update wird bereits nächste Woche veröffentlicht und erhält dann auch offizielle Patch Notes. Bereits bekannt ist aber, dass es eine neue Division, neue Basic-Trainings und mehr für alle Spieler mitbringt. The Shadow War bringt drei neue Multiplayer-Karten, eine Map für den War-Modus und eine Zombie-Map mit.

Black Ops 4 war gerade in der ersten Beta spielbar, nach der die Entwickler einige Änderungen planen. Im September soll eine zweite Beta mit dem neuen Battle-Royale-Modus folgen. Black Ops 4 erscheint am 12. Oktober 2018 für PC, PS4 und Xbox One.

Quelle: Dualshockers