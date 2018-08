CoD Black Ops 4

Wie Activision bekanntgibt, startet die Beta zum Battle-Royale-Modus Blackout von Call of Duty: Black Ops 4 am 10. September. Jeder, der das Spiel nicht auf einer PlayStation 4 spielen will, sollte sich aber nicht zu früh freuen. Das Datum gilt nur für Besitzer der Sony-Konsole, wie das nachfolgende Twitter-Video bestätigt.

Die Battle-Royale-Modi Solo, Duos und Quads werden wahrscheinlich erst eine Woche später, also am 17. September, für alle Plattformen in der Beta spielbar sein.

Bestätigt ist das noch nicht, doch zumindest die letzte Multiplayer-Beta von Black Ops 4 war nach diesem Muster aufgespalten und eine Woche nur den Sony-Jüngern vorbehalten. Activision hat für die Battle-Royale-Beta keinen exakten Termin angekündigt, an dem sie für Xbox One und PC geöffnet wird. Die Twitter-Ankündigung schreibt lediglich, dass andere Plattformen folgen werden.

Der 17. September scheint aber durchaus realistisch. Sobald feststeht, wann ihr den Modus auch auf dem PC genießen dürft, informieren wird euch.

