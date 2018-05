Der polnische Entwickler Techland (Dying Light, Dead Island: Riptide) holt sich die Vertriebsrechte für seinen 2013er Western-Shooter Call of Juarez: Gunslinger, wie PC Gamer vermeldet. Wir hatten darüber berichtet, dass der Titel nebst Call of Juarez: The Cartel von Steam und anderen Plattformen verschwand.

Ubisoft erklärte daraufhin, dass sie die Rechte an den beiden Titeln haben auslaufen lassen und nun Entwickler Techland in der Verantwortung stehe, diese zu beanspruchen und die Titel zurück auf die Verkaufsplattformen zu bringen.

Im Falle von Call of Juarez: Gunslinger auf Steam ist dies geschehen. Was mit dem Vorgänger The Cartel geschieht, ist noch nicht bekannt. Gunslinger ist, wohl zur Feier der Rückkehr, bis zum 4. Mai 2018 auf Steam reduziert und kostet damit rund 8 Euro.

Der Titel ist, ganz Techland-typisch, nichts für zart besaitete Seelen. Call of Juarez: Gunslinger ist ein Shooter im Stil klassischer Italo-Western, der neben launigen Arcade-Ballereien, drastischer Gewaltdarstellung und toller Western-Atmosphäre auch eine spannende Geschichte um den Antihelden Silas Greaves erzählt. Im Verlauf der Story begegnet der Spieler bekannten Western-Figuren wie Billy the Kid und Jesse James.