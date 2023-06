Auf dem Jupitermond Callisto gehen die Lichter mit dem neuen DLC Final Transmission bald für immer aus.

Seit dem Release von Callisto Protocol Anfang Dezember 2022 ist es still geworden um den Survival-Horror-Titel. Das Spiel, das für die Entwickler von Striking Distance eigentlich die geistige Nachfolge des Genre-Klassikers Dead Space antreten sollte, war bei seiner Veröffentlichung von zahlreichen technischen Fehlern geplagt und schaffte es nicht, den gleichen Hype aufzubauen wie sein großer Bruder.

Nun haben die Entwickler einen großen Story-DLC angekündigt, der gleichzeitig das Ende von Callisto Protocol einläuten wird. Denn die Erweiterung wird zwar die erste mit neuen Story-Inhalten, insgesamt jedoch die letzte für das Weltraum-Gruselkabinett.

Was erwartet euch?

Auf Twitter gaben die Entwickler bekannt, dass das neue Addon den passenden Namen Final Transmission, zu Deutsch: letzte Übertragung, erhalten wird. Zum Inhalt der Erweiterung ist noch nichts bekannt - Herzklopfen sei jedoch garantiert.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Mit dem Tweet veröffentlichten die Entwickler einen 20-sekündigen Teaser, der uns einen ersten Einblick in das Addon gibt, ohne allerdings wirklich viel zu dessen Story verraten. Außerdem findet sich im Tweet die Ankündigung, dass Final Transmission zuerst zeitlich exklusiv für PlayStation-Konsolen erscheinen soll.

Wann erscheint Final Transmission?

Mit dieser zeitlichen Exklusivität ist es allerdings nicht wirklich weit her - es handelt sich gerade einmal um 48 Stunden. Während Playstation-Spieler schon am 27. Juni wieder zum von Mutanten verseuchten Jupitermond Callisto starten dürfen, erscheint Final Transmission am 29. Juni auch auf allen anderen Plattformen.

Und wenn ihr überlegt, euch das Remake von Dead Space anzuschauen, empfehlen wir euch zur Beratung diesbezüglich unser Testvideo:

15:49 Dead Space Remake - Testvideo zur grandiosen Neuauflage - Testvideo zur grandiosen Neuauflage

Nach dem Release der letzten Callisto-Erweiterung dürfte sich das Team rund um Dead-Space-Erfinder Glen Schofield dann neuen schaurigen Projekten zuwenden. Für die Zukunft dürfen wir also gespannt sein.

Wie steht ihr zu Callisto Protocol? Konntet ihr das Hauptspiel genießen und freut euch schon auf die kommende Erweiterung Final Transmission? Oder gehört ihr zur Fraktion derer, denen sich bei der bloßen Erwähnung von Horrorspielen die Fußnägel hochrollen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.