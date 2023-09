Bei PS Plus gibt's im Oktober eine der besten Simulationen der letzten Jahre

Was für'n dufter Trecker! Wollt ihr auch haben? Könnt ihr - und zwar im Oktober bei PlayStation Plus!

Der Oktober naht mit großen Schritten. Gefühlt ist das Blätterkleid der Bäume bei jedem Blick aus dem Fenster wieder einen Ticken bunter geworden. Dann schauen wir wieder auf unsere Mattscheibe und fragen uns: Was zur Hölle gibt es eigentlich im Oktober 2023 bei PlayStation Plus Essential?

Der Teufel höchstpersönlich gibt sich zwar nicht die Ehre, dennoch wird es monströs. Sony hat im offiziellen Blog den Schleier gelüftet. Aber bevor wir uns im Detail den Spielen widmen, hier noch die letzten Brocken an trockenen Infos:

Wann gibt's die neuen PS-Plus-Spiele? Bereits am Dienstag, den 3. Oktober 2023 ist es soweit und ihr könnt die neuen Spiele ohne zusätzliche Kosten eurer Bibliothek hinzufügen.

Um welche Uhrzeit werden die Spiele freigeschaltet? Voraussichtlich schaltet Sony die Spiele zwischen 12 und 13 Uhr deutscher Zeit frei.

Spiel Nr. 1: Landwirtschafts-Simulator 22

Plattform: PS4 und PS5

PS4 und PS5 Genre: Simulation

Simulation Release: 22. November 2021

Müssen wir auf GameStar.de, der Heimat aller Simulationsfans, noch etwas zu diesem Spiel sagen? Wenn ihr auch auf der PS5 die dicksten Kartoffeln besitzen wollt, könnt ihr dieses Vorhaben im Oktober in die Tat umsetzen.

Alles, was ihr dafür braucht, wird euch der Landwirtschafts-Simulator 22 bereitstellen. Ihr baut euren eigenen Hof immer weiter aus, schafft neue Geräte heran und verkauft eure mit viel Schweiß herangezüchteten Erzeugnisse schließlich, um mit dem Ertrag neue Projekte in Angriff zu nehmen.

Spiel sucht Bauer Test: Mit der Platinum Edition holt der Landwirtschafts-Simulator 22 endlich Gold von Christian Schwarz

Wer sich hier reinfuchst, erntet wochen-, wenn nicht gar monatelangen Spielspaß. Und keine Sorge: Wenn ihr am Anfang das Feld vor lauter Ähren nicht seht, seid ihr bei uns wie immer goldrichtig. Denn unsere zahlreichen Tipps und Guides lassen euch nicht im Stich.

Spiel Nr. 2: The Callisto Protocol

Plattform: PS4 und PS5

PS4 und PS5 Genre: Actionspiel

Actionspiel Release: 2. Dezember 2022

Im Weltall hört dich niemand schreien , sang schon einst Heino. Oder war es doch der Titelzusatz von Alien 1? Jedenfalls: The Callisto Protocol wird euch das Fürchten lehren, sofern ihr Lust auf einen Sci-Fi-Gruseltrip mit allem Drum und Dran habt.

In der Haut des Frachtpiloten Jacob Lee stürzt ihr auf dem Mond Callisto ab und landet daraufhin im Knast. Das allein hätte das Prädikat Sch…tag! bereits verdient, doch es kommt noch dicker: Plötzlich wimmelt es überall auch noch nur so vor außerirdischen Kreaturen, die euch den Garaus machen wollen.

Deshalb kloppt, schießt und schreit (Letzteres vor dem Bildschirm) ihr euch euren Weg in die Freiheit und trefft im Verlauf der Handlung auf einige durchaus interessante Charaktere. Klingt auf dem Papier spannend, hat sich in unserem Test aber an vielen Ecken und Enden als etwas zu seicht entpuppt:

Viel gewollt, oft gestolpert The Callisto Protocol im Nachtest: Diese Technik-Aufwertung kommt viel zu spät von André Baumgartner

Spiel Nr. 3: Weird West

Plattform: PS4 und PS5

PS4 und PS5 Genre: Rollenspiel

Rollenspiel Release: 31. März 2022

Das dritte Spiel macht dann auch noch die Rollenspiel-Fans unter uns glücklich. Denn Weird West ist nicht nur schräg, wie der Name schon andeutet, sondern auch ein echt gutes Spiel. Das bezeugt nicht nur unser äußerst lesenswerter Test, sondern auch die Tatsache, dass Sony diesem Titel die Ehre zuteil werden lässt, als drittes Spiel zur PS-Plus-Riege des Monats Oktober zu stoßen.

Welche Spiele fliegen aus PS Plus Essential raus?

Wenn neue Kids in die Klasse kommen, fliegen Alteingesessene in hohem Bogen raus. Stimmt gar nicht? Egal: Ihr habt nur noch bis zum 2. Oktober Zeit, um folgende Spiele bei PS Plus Essential herunterzuladen:

Ihr habt noch gar kein PS Plus? Kein Problem, bei unserem Schwestermagazin GamePro findet ihr alle, also wirklich alle Infos in einem extra-dicken FAQ

Was sagt ihr zu den Neuzugängen bei PS Plus Essential im Oktober 2023? Könnt ihr mit einem oder gar gleich mehreren der Spiele was anfangen? Habt ihr The Callisto Protocol trotz des Technik-Debakels schon zum Release gezockt oder bislang abgewartet und liebäugelt jetzt mit einem ersten Durchgang? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!