Callisto Protocol: Die internationalen Tests-Wertungen sind ein Auf und Ab der Gefühle

The Callisto Protocol von Dead-Space-Schöpfer Glen Schofield ist endlich da. Doch die große Horror-Hoffnung entpuppt sich als ziemlich umstritten unter den Testern. Während die einen es als Meisterwerk feiern, zeigen sich andere Publikationen als ziemlich enttäuscht und vergeben sehr niedrige Wertungen. Was in den internationalen Tests gelobt und kritisiert wird, fassen wir euch hier zusammen.

Sollte euch unsere Meinung zu Callisto Protocol ebenfalls interessieren, dann lest unseren Test:

84 27 The Callisto Protocol im Test Eine fast perfekte Atmosphäre macht noch keinen Horror-Hit

Meisterwerk oder nur atmosphärische Fassade?

Auf Metacritic steht die PS5-Version von Callisto Protocol im Moment bei 76 von 100 Punkten, die sich aus 37 Wertungen zusammensetzen. Auf dem PC und der Xbox Series X/S kommt das Horrorspiel jeweils auf 75 Punkte, hier sind jedoch bisher weit weniger Rezensionen verfügbar. Die Wertungen gehen dabei von 100 bis zu 50 Punkten und füllen das ganze Spektrum relativ gleichmäßig aus.

So vergibt etwa Dexerto eine Wertung von 100 und feiert Callisto Protocol als Geniestreich:

Die ständige Angst und der Schrecken, hervorgerufen durch das phänomenale Bild- und Tondesign, werden durch die fesselnde Geschichte nur noch ergänzt. The Callisto Protocol ist hoffentlich der Anfang einer aufregenden neuen Franchise und ein weiteres Zeichen, das Survival-Horror alles andere als tot ist.

Bei IGN vergibt man eine 75 und formuliert die Begeisterung etwas zurückhaltender und mit Einschränkungen:

The Callisto Protocol ist eine äusserst atmosphärische und actiongeladene Tour durch ein spektakuläres Schlachthaus im fernen Weltall. [...] Aber es verrät auch seine Survival-Horror-Wurzeln, wenn es regelmäßig das Kräftegleichgewicht zugunsten des Spielers verschiebt. Es macht zwar mörderischen Spaß, Mutanten in riesigen Mechanismen zu Brei zu verarbeiten, doch solch billiger Nervenkitzel kostet die Spannung und den Schrecken, den das herausragende Art- und Audio-Design mit großer Mühe hervorrufen. Abseits der starken Nahkämpfe herrscht das Gefühl vor, dass es hier nicht viel gibt, was nicht schon gemacht wurde. Außerdem gibt es nach der Kampagne nur enttäuschend wenig zu tun.

Screen Rant befindet sich mit 50 Punkten am untersten Ende der Wertungsskala. Hier ist man ziemlich enttäuscht von dem verschwendeten Potenzial des Spiels:

Es mag wohl eine der detailreichsten Sci-Fi-Horrorumgebungen sein, die wir jemals in einem Spiel gesehen haben. Seine Räume und Flure bleiben eine leere - wenn auch grausame - Kulisse, die nur selten Environmental Storytelling, Interaktionsmöglichkeiten oder einen fesselnden Durchgang bietet. Mutanten zu töten, fühlt sich in der ersten Stunde genau so an, wie in der letzten, und die drei Schwierigkeitsgrade scheinen nur den Gesunheits-Pool von Mutanten zu beeinflussen. Vielleicht haucht das kommende DLC von Callisto Protocol seiner Welt neues Leben ein, aber das Black Iron Gefängnis bleibt nur ein Schatten der dynamischen Decks der USG Ishimura.

Doch was wird von den Testern am meisten gelobt und kritisiert? Drei Punkte tauchen immer wieder auf.

Dichte Horror-Atmosphäre und tolle Kämpfe

2:03 2 Minuten mit The Callisto Protocol: Dieser Weltraum-Trip wird das pure Grauen

Selbst kritischer Tests geben meist zu: Die dichte Atmosphäre von Callisto Protocol, die vor allem durch das großartige Art- und Audiodesign bestimmt wird, sucht ihresgleichen. Auch das schwierige und brutale Nahampf-System fügt sich gut in die drückende Stimmung ein, und wird selbst von einigen Kritikern als gelungene Innovation des Dead-Space-Prinzips gelobt.

Gamespot stellt fest, dass sich Gegner-Design und Kampfmechaniken vor allem Spaß machen, wenn nur gegen wenige Monster gekämpft wird. Kritisiert wird dagegen, dass man häufig in Räume voller Gegner und frustrierende Bosskämpfe eingesperrt wird. Außerdem kritisieren einige Publikationen ebenfalls, dass die Kämpfe sich nach einigen Stunden recht monoton anfühlen.

An der Geschichte spalten sich die Gemüter

Einerseits nennen Tests die Geschichte von Callisto Protocol spannend und mitreißend, während andere sie eher als uninspiriert und klischeehaft bezeichnen. God is a Geek und Gamespot kritisieren, dass sie eine lange Zeit kaum Fahrt aufnimmt und sich lediglich große Plotwists und Überraschungen für den Schluss aufspart.

Horror geht verloren

Ein weiterer, häufig geäußerter Kritikpunkt ist, dass sich Callisto Protocol zu sehr auf blutige Action verlässt, und nur wenig wirklichen Horror liefert. Bei Gamespot formuliert man es etwa folgendermaßen:

Etwas wirklicher Horror hätte die Erfahrung dieses Survival-Actionspiels vielleicht verbessert. Aber The Callisto Protocol lehnt sich stattdessen zu weit in absurde, explosive Spektakel, schwächt damit die Spannung und verfälscht den erzählerischen Kern der Erfahrung.

Massive Technische Probleme auf dem PC

Was in den Tests kaum auffiel, macht sich bei ersten Spielerinnen und Spielern nun deutlich bemerkbar. Auf dem PC kommt es offenbar häufig zu großen technischen Problemen und Frame-Rate-Einbrüchen. Aktuell kommt Callisto Protocol auf Steam deshalb auf größtenteils negative Wertungen und nur etwa ein Drittel der Rezensionen geben einen Daumen nach oben.

Internationale Wertungen im Überblick

Zum Schluss haben wir noch eine Auswahl von Wertungen aus dem ganzen Spektrum in unserer Tabelle:

Seid ihr nach den internationalen Wertungen von Callisto Protocol enttäuscht? Dann bleibt immer noch die Hoffnung auf das Dead Space Remake, dass im Januar 2023 erscheint. Unsere Preview verrät euch, welche Erwartungen und Hoffnungen wir bisher hegen.

Werdet ihr Callisto Protocol trotz der eher gemischten Wertungen eine Chance geben? Hattet ihr euch sowieso hauptsächlich auf blutige Kämpfe gefreut? Oder seid ihr nun vorsichtig geworden und wartet erste Nutzer-Reviews ab? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare!