Fans wütend: Capcom greift mit neuem Kopierschutz hart durch und das hat für viele Spiele Konsequenzen

Keine Sorge: Zu diesem schrägen Artikelaufmacher liefern wir euch gleich den dringend benötigten Kontext.

Capcom und Mods - eine komplizierte Beziehung. Bereits im verganenen Jahr hatte der japanische Publisher klargestellt: Mods und Cheats? Kein Unterschied! (via Golem). Diese negative Einstellung zu von Fans erstellten Inhalten ist insofern interessant, als dass viele Capcom-Titel als Paradebeispiele für kreative Mods auch viele Jahre nach Release gelten.

So hat Thomas die Lokomotive in Resident Evil 2 für Horror und Lacher gleichermaßen gesorgt. In Resident Evil 8 konnten wir Baby Chris (siehe Bild oben) in die Wangen knuffen. Und Monster Hunter World hat gar so viele tolle Mods, dass wir ihnen einen eigenen Sammelartikel gewidmet haben.

Der endgültige Sargnagel für Mods?

Nun hat Capcom aber offenbar die nächste Stufe im Kampf gegen Mods gezündet. Viele ältere Titel wie etwa Resident Evil Revelations haben kürzlich ein Steam-Update erhalten. Darin enthalten: Ein paar Bugfixes sowie ein Kopierschutz namens Enigma .

Der soll kein besonders angenehmer Zeitgenosse sein: Heftige Performanceeinbußen und vor allem das Verhindern von Mods seien hier zu erwarten. Betroffen sollen noch weitere Titel aus den letzten zehn Jahren sein.

Wie genau Enigma im Detail funktioniert, ist freilich nicht offengelegt. Eine Analyse der aktualisieren Spieldateien legt aber nahe, dass das DRM ähnlich aufgebaut ist wie das ebenfalls unpopuläre Denuvo. Sollten Originaldaten modifiziert werden, startet das Spiel nicht - das Aus für Mods.

Erhitzte Gemüter auf Reddit und Co.

Auf Steam und auch auf Reddit diskutieren hunderte Fans über den neuen Kopierschutz und darüber, wie es in Zukunft um das Thema Mods bestellt ist.

Nicht verwunderlich: Die Threads platzen fast vor negativen Kommentaren. Angesichts der hochkochenden Emotionen werden schnell wieder ältere Fehltritte von Capcom hervorgekramt, etwa das nachträgliche Hinzufügen von Mikrotransaktionen in Resident Evil 4 oder die Aussage des Capcom-CEOs, dass die Preise für Spiele zu niedrig seien.

Übrigens gibt es auch ein Statement der Enigma-Entwickler. Im Forum des Kopierschutzherstellers reagierte man aber eher pampig auf die Beschwerde eines Users und unterstellte diesem, dass er doch eh bloß Cheats nutzen wolle.

Viel Gegenwind für Capcom also. An der Spiele-Front sieht es für den Hersteller derzeit hingegen sehr rosig aus. Mit Dragon's Dogma 2 hat man ein heißes Rollenspiel-Eisen im Feuer. Außerdem wurde mit Monster Hunter Wilds kürzlich der neueste Teil der beliebten Action-Rollenspielreihe angekündigt. Es bleibt abzuwarten, ob diese Titel die Wogen wieder glätten können.