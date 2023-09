Der Boss eines großen Publishers ist überzeugt, dass wir zu wenig Geld für Spiele bezahlen

Capcom war bisher zögerlich bei er Preiserhöhung - ändert sich das bald?

Im Zuge der Tokyo Game Show hat Harushiro Tsujimoto über die steigenden Kosten bei der Videospielproduktion gesprochen. Laut einem Bericht von Nikkei (Übersetzung von Kotaku) ist der Capcom-Boss der Meinung, Videospiele seien aktuell zu günstig.

»Die Entwicklungskosten sind etwa 100 Mal höher als in der Famicom-Ära (NES), aber die Softwarepreise sind nicht so stark gestiegen. In Anbetracht der Tatsache, dass die Löhne in der gesamten Branche steigen, denke ich, dass eine Erhöhung der Videospielpreise eine gesunde Option für die Industrie ist.« Harushiro Tsujimoto

Für Tsujimoto sollte auch eine schwache Wirtschaft keinen Einfluss auf die Preise haben. Seiner Meinung hält auch eine Rezession die Leute nicht davon ab, ins Kino oder auf Konzerte zu gehen. «Hochwertige Spiele werden sich auch weiterhin gut verkaufen», so Tsujimoto.

In diesem Video haben wir uns 2019 ausführlich mit der Preisentwicklung von Videospielen beschäftigt:

13:49 Werden Spiele wirklich immer teurer? - Video zur Preisentwicklung seit 1989

Neue Konsolen-Ära läutet Preiserhöhung ein

Tatsache ist: Mit dem Start der neuen Konsolen-Ära in Form von PS5 und Xbox Series X/S wurden die Standardpreise für Spiele deutlich erhöht. Neue Spiele wie Starfield oder Marvel’s Spider-Man 2 kosten im Microsoft Store beziehungsweise im PlayStation Shop 80 Euro.

Auf dem PC sind AAA-Spiele mittlerweile auch bei 70 Euro zum Release angekommen. Selbst die Nintendo zog bereits nach und bietet The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom für 70 Euro im Switch-eShop an.

Wir wollen eure Meinung zu dem Thema wissen. Macht einfach bei unserer Umfrage mit:

Interessanterweise verkauft gerade Capcom ein Spiel wie Street Fighter 6 auf den Konsolen noch für 70 Euro und auf dem PC für 60 Euro. Ob das in Anbetracht von Tsujimotos Aussagen auch noch in Zukunft gilt, wird sich zeigen.

Ein kommendes Spiel für eine mögliche Preiserhöhung durch Capcom könntet beispielsweise Dragon’s Dogma 2 sein. Mehr zur Fortsetzung des beliebten Rollenspiels erfahrt ihr in unserer Vorschau.

Wie steht ihr zum Thema Preiserhöhung bei Videospielen? Wie ist mit der Tatsache, dass heute weitaus mehr Exemplare eines einzelnen Spiels verkauft werden, als in der angesprochenen NES-Zeit in den 80er Jahren? Schreibt uns eure Meinung zu dem Thema gerne in die Kommentare.