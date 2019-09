Chernobylite strahlt ab Oktober im Early Access Stalker-Feeling aus

Am 16. Oktober 2019 wird Chernobylite auf Steam in die Early-Access-Phase starten. Entwickler-Studio The Farm 51 zeigt jetzt im neuen Ankündigungstrailer, was ihr alles am Release-Tag von dem Spiel erwarten dürft.

Worum geht es Chernobylite?

Chernobylite ist ein Survival-Horror-Shooter und spielt in der Ukraine, genauer gesagt in der Sperrzone von Tschernobyl. In bester Stalker-Manier erkundet ihr den Bereich um den geschmolzenen Kernreaktor und trefft dabei auf allerlei Gegner, darunter multi-dimensionale Kreaturen und zwielichtige Personen. Außerdem soll das Crafting-System eine große Rolle spielen und eine nicht-lineare Story erzählt werden.

Was steckt im Early Access?

Unter anderem bietet der Early Access Release bereits folgendes:

Acht Stunden Story Gameplay

Drei riesige, offene Locations mit zwölf wiederholbaren Missionen

Vier Story-Locations mit neun Story-Missionen

Crafting und Basisbau

Zufällige Events und NPCs

Vier rekrutierbare Begleiter

Menschliche und übernatürliche Gegner

Kickstarter-Backer spielen früher

Wer das Spiel auf Kickstarter unterstützt hat, darf bereits ab dem 17. September 2019 die Welt von Chernobylite in einer 30-tägigen Closed-Alpha-Version erkunden.

The Farm 51 erhoffen sich laut ihrem neuesten Blog-Eintrag mit dem Feedback der Alpha- und Early-Access-Spieler die finale Version des Spiels bestmöglich gestalten zu können.

Der vollständige Release des Spiels ist aktuell für die zweite Hälfte des Jahres 2020 geplant.

