Chernobylite 2: Nachfolger zum postnuklearen Trip in die Sperrzone angekündigt, diesmal mit Open World

Zwar erscheint Stalker 2 voraussichtlich noch dieses Jahr, doch auch 2025 werden wir einen neuen Ausflug in die Sperrzone von Chernobyl unternehmen können. Denn jetzt wurde mit einem kurzen Trailer ein Nachfolger für den beliebten Survival-Shooter Chernobylite angekündigt. Chernobylite 2 soll irgendwann im nächsten Jahr für den PC und Konsolen erscheinen und hat wohl einige Neuerungen im Gepäck.

Offene Welt und riesige Monster

Die wohl größte Neuerung ist, dass wir in Chernobylite 2 eine große Open World erkunden. Im Vorgänger unternahmen wir dagegen lediglich kurze Abstecher in kleinere Gebiete. Einen ersten Eindruck von der neuen Spielwelt gibt es schon im Trailer:

Schon beim ersten Blick auf den Trailer fällt außerdem auf, dass Chernobylite 2 sich wohl auch im Ton vom düsteren, geerdeteren Vorgänger unterscheidet. Die Spielwelt wirkt vielfältiger und wir legen uns mit neuen Monstern wie Riesenspinnen oder sogar zum Leben erwachten Baggern an. Zudem können wir uns im Kampf auch auf Nahkampfwaffen spezialisieren.

Auf Steam verraten die Entwickler außerdem noch weitere Details zum deutlich ambitionierten Nachfolger von Chernobylite:

Als Planewalker, der durch verschiedene Realitäten reist, suchen wir in der Sperrzone nach dem namensgebenden Chernobylit. Das hat sich inzwischen über das gesamte Gebiet ausgebreitet und sie teils stark verändert.

Chernobylite 2 setzt wohl auch auf Rollenspiel-Elemente. So können wir unseren Charakter mit Fähigkeiten und Werten entwickeln, die unseren Erfolg in Kämpfen und Dialogen bestimmen. Offenbar können wir bei Bedarf auch zwischen verschiedenen Charakteren wechseln.

Wie im Vorgänger können wir wieder Verbündete suchen und ein eigenes Team zusammenstellen. Sie erledigen dann in unserer Basis wichtige Aufgaben wie die Beschaffung von Vorräten und das Verbessern der Ausrüstung.

Wir können uns mit verschiedenen Fraktionen verbünden und mit ihnen gegen die Monster oder andere Gruppierungen kämpfen.

Chernobylite 2 ist zwar wohl wieder ein Singleplayer-Spiel, es gibt aber auch Koop-Missionen, die ihr gemeinsam mit Freunden erledigt.

Falls ihr bis zum Release von Chernobylite 2 noch den Vorgänger nachholen wollt, dann lest ihr in unserem Test, ob das Spiel für euch geeignet ist. Solltet ihr dagegen nicht so lange auf einen Besuch in Chernobyl warten können, gibt es ja noch Stalker 2. Wie gut uns das beim Anspielen im Juni gefallen hat und welche spannenden neuen Infos es jetzt zum Spiel gibt, lest ihr in den obigen Artikeln.